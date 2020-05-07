Глава РЖД заявил об отмене более половины поездов дальнего следования

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. отменили более половины поездов дальнего следования в России на фоне снижения перевозок пассажиров, но транспортная доступность регионов сохранена, сообщил гендиректор компании РЖД отменили более половины поездов дальнего следования в России на фоне снижения перевозок пассажиров, но транспортная доступность регионов сохранена, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на совещании у президента РФ Владимира Путина

"В дальнем следовании отправление пассажиров снизилось почти на 80%. Здесь отменено более половины поездов, но при этом транспортная доступность сохранена в полном объеме", - сказал Белозеров.

Путин в четверг проводит совещание по вопросам развития транспорта.

РЖД ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с ситуацией с коронавирусом сократили ряд поездов дальнего следования. Компания отмечала, что это делается лишь там, где есть альтернативные поезда.

Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в апреле 2020 года на инфраструктуре ОАО "РЖД" снизились на фоне коронавируса на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,8 миллиона человек.

Всего в январе-апреле в дальнем следовании перевезено 24,4 миллиона пассажиров (–22,1%).