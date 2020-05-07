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2020-05-07T15:40
https://ria.ru/20200507/1571104678.html
Глава РЖД заявил об отмене более половины поездов дальнего следования
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РИА Новости

Глава РЖД заявил об отмене более половины поездов дальнего следования

15:33 07.05.2020 (обновлено: 15:40 07.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлава РЖД Олег Белозеров
Глава РЖД Олег Белозеров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава РЖД Олег Белозеров . Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. РЖД отменили более половины поездов дальнего следования в России на фоне снижения перевозок пассажиров, но транспортная доступность регионов сохранена, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на совещании у президента РФ Владимира Путина.
"В дальнем следовании отправление пассажиров снизилось почти на 80%. Здесь отменено более половины поездов, но при этом транспортная доступность сохранена в полном объеме", - сказал Белозеров.
Путин в четверг проводит совещание по вопросам развития транспорта.
РЖД ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с ситуацией с коронавирусом сократили ряд поездов дальнего следования. Компания отмечала, что это делается лишь там, где есть альтернативные поезда.
Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в апреле 2020 года на инфраструктуре ОАО "РЖД" снизились на фоне коронавируса на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,8 миллиона человек.
Всего в январе-апреле в дальнем следовании перевезено 24,4 миллиона пассажиров (–22,1%).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
ОАО РЖД
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