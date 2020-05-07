Грузия усилит контроль всех прибывших в страну граждан

ТБИЛИСИ, 7 мая – РИА Новости. Контроль пассажиров на всех границах Контроль пассажиров на всех границах Грузии , которые вскоре будут открыты для иностранных туристов, будет усилен, заявил премьер Георгий Гахария

Ранее в четверг Гахария заявил, что с 15 июня страна откроется для предоставления сервиса внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова принять иностранных туристов.

"Минздрав получил усилить контроль каждого прибывшего гражданина на границах, как на сухопутных, так и на воздушных. Если ранее нам требовалось 24 часа карантина, то этот контроль должен быть завершен за час. Такая возможность есть и министерство здравоохранения решит эту задачу в ближайший период", - заявил премьер во время встречи с членами правительства.

По словам главы кабмина, Грузия может выделить отдельные зоны курорта, которые будут иметь статус наиболее безопасных мест, например, такие города, как Цкалтубо, Гудаури, Саирме, Абастумани и Боржоми.

"Грузия должна стать одной из первых стран, которая возобновит туристическую сферу в ближайшее время. Конечно же, это произойдет с учетом всех мер безопасности", - заявил премьер.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались. В четверг число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 615, выздоровели 275 человек.