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2020-05-07T15:03
https://ria.ru/20200507/1571104499.html
Грузия усилит контроль всех прибывших в страну граждан
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РИА Новости

Грузия усилит контроль всех прибывших в страну граждан

15:03 07.05.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Грузии Георгий Гахария
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 7 мая – РИА Новости. Контроль пассажиров на всех границах Грузии, которые вскоре будут открыты для иностранных туристов, будет усилен, заявил премьер Георгий Гахария.
Ранее в четверг Гахария заявил, что с 15 июня страна откроется для предоставления сервиса внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова принять иностранных туристов.
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"Минздрав получил усилить контроль каждого прибывшего гражданина на границах, как на сухопутных, так и на воздушных. Если ранее нам требовалось 24 часа карантина, то этот контроль должен быть завершен за час. Такая возможность есть и министерство здравоохранения решит эту задачу в ближайший период", - заявил премьер во время встречи с членами правительства.
По словам главы кабмина, Грузия может выделить отдельные зоны курорта, которые будут иметь статус наиболее безопасных мест, например, такие города, как Цкалтубо, Гудаури, Саирме, Абастумани и Боржоми.
"Грузия должна стать одной из первых стран, которая возобновит туристическую сферу в ближайшее время. Конечно же, это произойдет с учетом всех мер безопасности", - заявил премьер.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались. В четверг число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 615, выздоровели 275 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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