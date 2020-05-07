ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Белоруссии

МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Без принятия адекватных мер физического дистанцирования оснований ожидать скорого преломления ситуации с распространением нового коронавируса в Белоруссии не стоит, заявил представитель Без принятия адекватных мер физического дистанцирования оснований ожидать скорого преломления ситуации с распространением нового коронавируса в Белоруссии не стоит, заявил представитель ВОЗ в республике Батыр Бердыклычев.

В начале апреля министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник прогнозировал, что пик заболеваемости COVID-19 в Белоруссии придется на конец апреля - начало мая. В Белоруссии борются с коронавирусом очагово, однако карантин власти не вводят. Власти принимают меры по выявлению пациентов с коронавирусной инфекцией и тех, с кем они контактировали, заболевшие и контакты первого-второго уровней изолируются. В последнее время ежесуточный прирост выявленных случаев коронавируса по республике составляет в среднем 700-900. В начале мая заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья страны Ирина Глинская заявила, что примерно через месяц Белоруссия выйдет на устойчивое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19

"В условиях отсутствия адекватных мер физического дистанцирования у нас нет оснований в ближайшее время ожидать перелома в течении эпидемии", - сказал Бердыклычев в интервью РИА Новости, комментируя прогноз белорусских медиков о прохождении республикой пика COVID-19 в мае.

Он подчеркнул, что "главная цель принятия мер физического дистанцирования – предотвратить лавинообразный рост новых случаев COVID-19, чтобы дать возможность системе здравоохранения справляться с потоком пациентов и позволить получить каждому необходимую медицинскую помощь в полном объеме". "Без адекватных мер физического дистанцирования быстрый рост числа новых случаев заболевания может превысить возможности системы здравоохранения по оказанию необходимой медицинской помощи", - продолжил представитель ВОЗ в Белоруссии

Он отметил, что "согласно данным министерства здравоохранения, мы можем наблюдать признаки стабилизации роста новых случаев". "Однако на данном этапе, особенно в условиях отсутствия адекватных мер физического дистанцирования, делать выводы пока преждевременно. Прогнозирование пика (заболеваемости COVID-19 – ред.) зависит от многих факторов, но достоверно судить об этом можно будет только ретроспективно", - добавил он.

Бердыклычев также отметил, что "в настоящее время нет доказательств сезонного характера этого вируса, и поэтому прогнозировать угасание эпидемии с наступлением лета пока также преждевременно".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались. Так, по данным Минздрава на среду, число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 905 до 19,255 тысячи, умерших - на пять человек до 112.