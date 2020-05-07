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2020-05-07T14:54
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Пристайко призвал НАТО создать стратегию сдерживания России в Черном море
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РИА Новости

Пристайко призвал НАТО создать стратегию сдерживания России в Черном море

14:45 07.05.2020 (обновлено: 14:54 07.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 7 мая - РИА Новости. Украине и НАТО нужно разработать стратегию сдерживания РФ в Черноморском регионе, Киев хотел бы видеть большее присутствие морских сил НАТО и США в Черном море, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.
Как сообщает пресс-служба МИД, вице-премьер заявил, что "Украине и НАТО следует разработать стратегию сдерживания России в Черноморском регионе в информационном, экономическом, правовом и военном планах". Украина хотела бы видеть "большее присутствие морских сил НАТО и США" в Черном море.
"Безопасность в Черноморском регионе имеет большое значение для Украины, а также НАТО и других союзников. Внедряя "Черноморский пакет", предложенный Альянсом, мы бы хотели сделать фокус на усилении наших военно-морских сил, кибербезопасности, а также усилении осведомленности наших партнеров о ситуации в регионе", - цитирует Пристайко пресс-служба МИД.
Пристайко также добавил, что Украина готова присоединиться к международным усилиям в разработке универсальных мер для гражданской, военной и экономической сфер с целью преодоления последствий пандемии и смягчения экономических результатов карантина.
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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