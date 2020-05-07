Пристайко призвал НАТО создать стратегию сдерживания России в Черном море

"Безопасность в Черноморском регионе имеет большое значение для Украины, а также НАТО и других союзников. Внедряя "Черноморский пакет", предложенный Альянсом, мы бы хотели сделать фокус на усилении наших военно-морских сил, кибербезопасности, а также усилении осведомленности наших партнеров о ситуации в регионе", - цитирует Пристайко пресс-служба МИД.