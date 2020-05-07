В Киеве рассказали о плане "Б" по возвращению Донбасса

Ранее замглавы пропрезидентской фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко заявил, что рассчитывает, что выборы на неподконтрольной Украине части Донбасса состоятся одновременно с местными выборами, запланированными на 25 октября.

Он подчеркнул, пишет агентство, что власти хотели бы проведения местных выборов в октябре в том числе и на неподконтрольных Киеву территориях, но только при определенных условиях. "Необходим контроль над границей, возможно совместно с международными институциями, нужна безопасность и только потом выборы", - отметил Ермак.