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Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-07T14:37
https://ria.ru/20200507/1571102135.html
Эксперт призвал проводить больше расследований гибели мирных людей в ВОВ
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570992651_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_84b3185d49ce35befbeaeee604aeea61.jpg
РИА Новости

Эксперт призвал проводить больше расследований гибели мирных людей в ВОВ

14:37 07.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМемориальная таблчика
Мемориальная таблчика
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Мемориальная таблчика. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Необходимо проводить больше расследований гибели мирных людей в годы Великий Отечественной войны, считает кандидат философских наук, доцент кафедры истории и теории политики МГУ Александр Бубнов.
"Мне кажется, надо усиливать компонент жертв. Не в плане каяться за них, а в плане предъявлять. Почему вот эти 27 миллионов погибших, о которых все знают, из них 11 миллионов военные потери, а 16, получается, гражданские. Почему эти 16 миллионов жертв безымянные? Почему это не является российским аналогом холокоста? Почему не названы конкретные убийцы этих конкретных людей? Почему нет базы такой же, как ОБД "Мемориал", по жертвам среди мирного населения? Мне кажется, этот компонент в нашей памяти нужно наращивать", - сказал эксперт на проводившемся онлайн круглом столе "Неотъемлемая победа: надо ли защищать историческую память".
Кадр из фильма В бой идут одни старики
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Бубнов отметил, что уже есть прецеденты, когда по массовым захоронениям идут расследования, ищутся конкретные виновники.
Обобщённый электронный банк данных "Мемориал", содержащий информацию о советских воинах, погибших, умерших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период, создан министерством обороны РФ.
Репетиция воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы.

Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
1 из 10

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Несмотря на пасмурную погоду, в столице в парадном строю пролетели военные вертолеты и самолеты.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ на репетиции воздушной части парада Победы в Москве. Слева: статуя воина на мосту Победы
2 из 10

Несмотря на пасмурную погоду, в столице в парадном строю пролетели военные вертолеты и самолеты.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Участие в репетиции приняли четыре новейших истребителя пятого поколения Су-57.

Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50У на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
3 из 10

Участие в репетиции приняли четыре новейших истребителя пятого поколения Су-57.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Информации об участии истребителей в параде Победы не было до начала репетиции.

Ударные вертолеты Ка-52 Аллигатор на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
4 из 10

Информации об участии истребителей в параде Победы не было до начала репетиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Помимо нового истребителя, над Красной площадью 9 мая в едином строю пролетят бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, транспортные самолеты Ил-76 и Ил-78, боевые и транспортные вертолеты типа Ми-8, Ми-28, Ка-52.

Тяжелые вертолеты Ми-26 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
5 из 10

Помимо нового истребителя, над Красной площадью 9 мая в едином строю пролетят бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, транспортные самолеты Ил-76 и Ил-78, боевые и транспортные вертолеты типа Ми-8, Ми-28, Ка-52.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

В прошлом году воздушную часть парада отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ с гиперзвуковыми ракетами Кинжал летят из Истринского района в Москву на репетиции воздушной части парада Победы
6 из 10

В прошлом году воздушную часть парада отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
7 из 10

В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Наземную часть парада решили перенести из-за пандемии коронавируса.

Тяжелый транспортный самолет Ил-76 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
8 из 10

Наземную часть парада решили перенести из-за пандемии коронавируса.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Также было принято решение отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в честь 75-летия Великой Победы.

Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
9 из 10

Также было принято решение отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в честь 75-летия Великой Победы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Однако в ряде городов пройдут авиапарады и праздничные салюты в честь годовщины Победы.

Дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
10 из 10

Однако в ряде городов пройдут авиапарады и праздничные салюты в честь годовщины Победы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 10

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 10

Несмотря на пасмурную погоду, в столице в парадном строю пролетели военные вертолеты и самолеты.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 10

Участие в репетиции приняли четыре новейших истребителя пятого поколения Су-57.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 10

Информации об участии истребителей в параде Победы не было до начала репетиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 10

Помимо нового истребителя, над Красной площадью 9 мая в едином строю пролетят бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, транспортные самолеты Ил-76 и Ил-78, боевые и транспортные вертолеты типа Ми-8, Ми-28, Ка-52.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 10

В прошлом году воздушную часть парада отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
7 из 10

В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 10

Наземную часть парада решили перенести из-за пандемии коронавируса.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
9 из 10

Также было принято решение отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в честь 75-летия Великой Победы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Однако в ряде городов пройдут авиапарады и праздничные салюты в честь годовщины Победы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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75 лет Великой ПобедыАлександр БубновВеликая Отечественная война (1941-1945)МемориалОбщество
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