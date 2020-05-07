Эксперт призвал проводить больше расследований гибели мирных людей в ВОВ

"Мне кажется, надо усиливать компонент жертв. Не в плане каяться за них, а в плане предъявлять. Почему вот эти 27 миллионов погибших, о которых все знают, из них 11 миллионов военные потери, а 16, получается, гражданские. Почему эти 16 миллионов жертв безымянные? Почему это не является российским аналогом холокоста? Почему не названы конкретные убийцы этих конкретных людей? Почему нет базы такой же, как ОБД "Мемориал", по жертвам среди мирного населения? Мне кажется, этот компонент в нашей памяти нужно наращивать", - сказал эксперт на проводившемся онлайн круглом столе "Неотъемлемая победа: надо ли защищать историческую память".