В СЖР надеются, что ситуация со СМИ в Белоруссии разрешится после 9 мая

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что ситуация с лишением российских журналистов аккредитации в Белоруссии из-за сюжета о COVID-19 разрешится после майских праздников, он считает, что решение белорусского МИД нарушает право на свободу распространения информации.

Ранее председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев сообщил РИА Новости, что БСЖ и Союз журналистов России в ближайшие дни проведут онлайн-встречу, в ходе которой обсудят ситуацию с лишением аккредитации в Минске двух журналистов российского Первого канала.

"Мы постоянно в контакте с нашими коллегами из Союза журналистов Белоруссии, с его председателем Андреем Кривошеевым. Мы хорошо знакомы, мы не раз бывали в Белоруссии, коллеги были у нас. Мы совместно работаем в Международной федерации журналистов. Конечно, всю ситуацию мы хорошо знаем", - рассказал Соловьев.

Лишение аккредитации съемочной группы Первого канала из-за сюжета о ситуации с коронавирусом в Республике, по словам Соловьева, - это чрезмерное воздействие. Подобный случай, как считает глава СЖР, можно было решить по-другому, например, обратиться за опровержением или выйти на диалог.

"Поэтому мы обратимся сегодня с официальным письмом в МИД Белоруссии - а именно МИД лишил аккредитации наших коллег. Мы обратимся с письмом, в котором просим и предлагаем разъяснить, почему это произошло, какие фейки были обнаружены в репортаже, с предложением как-то разрешить эту ситуацию другим способом. Потому что лишение аккредитации нарушает право на свободу распространения информации. С этими же тезисами мы будем общаться с белорусскими коллегами", - отметил Соловьев.

Во время онлайн-переговоров, как добавил глава СЖР, планируется также разобрать ответный 12-минутный "достаточно жесткий и резкий в адрес России" репортаж, который вышел на белорусском телевидении.

"И я думаю, обо всем этом мы поговорим спокойно. С любой другой страной, может быть, это было бы как-то по-другому, но Белоруссия нам братская страна. Мы посмотрим, как будет развиваться разговор. ... По срокам (решения ситуации) - трудно сказать. Но после 9 мая, может быть, эта ситуация как-то изменится", - добавил Соловьев.

Других деталей пока Соловьев не привел.

Ранее белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике за изложенную в нем якобы недостоверную информацию. Позже пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз подтвердил РИА Новости, что комиссия МИД по аккредитации иностранных журналистов в среду решила лишить аккредитации для работы съемочную группу Первого канала - российского корреспондента Алексея Кручинина и его оператора - белоруса Сергея Панасюка. При этом он не пояснил причины данного решения. В посольстве РФ в Минске РИА Новости сообщили, что российские дипломаты в курсе ситуации. Пресс-служба Первого канала назвала лишение аккредитации всей съемочной группы безосновательным.