В СЖР надеются, что ситуация со СМИ в Белоруссии разрешится после 9 мая

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что ситуация с лишением российских журналистов аккредитации в Белоруссии из-за сюжета о COVID-19 разрешится после майских праздников, он считает, что решение белорусского МИД нарушает право на свободу распространения информации.
Ранее председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев сообщил РИА Новости, что БСЖ и Союз журналистов России в ближайшие дни проведут онлайн-встречу, в ходе которой обсудят ситуацию с лишением аккредитации в Минске двух журналистов российского Первого канала.
"Мы постоянно в контакте с нашими коллегами из Союза журналистов Белоруссии, с его председателем Андреем Кривошеевым. Мы хорошо знакомы, мы не раз бывали в Белоруссии, коллеги были у нас. Мы совместно работаем в Международной федерации журналистов. Конечно, всю ситуацию мы хорошо знаем", - рассказал Соловьев.
Лишение аккредитации съемочной группы Первого канала из-за сюжета о ситуации с коронавирусом в Республике, по словам Соловьева, - это чрезмерное воздействие. Подобный случай, как считает глава СЖР, можно было решить по-другому, например, обратиться за опровержением или выйти на диалог.
"Поэтому мы обратимся сегодня с официальным письмом в МИД Белоруссии - а именно МИД лишил аккредитации наших коллег. Мы обратимся с письмом, в котором просим и предлагаем разъяснить, почему это произошло, какие фейки были обнаружены в репортаже, с предложением как-то разрешить эту ситуацию другим способом. Потому что лишение аккредитации нарушает право на свободу распространения информации. С этими же тезисами мы будем общаться с белорусскими коллегами", - отметил Соловьев.
Во время онлайн-переговоров, как добавил глава СЖР, планируется также разобрать ответный 12-минутный "достаточно жесткий и резкий в адрес России" репортаж, который вышел на белорусском телевидении.
"И я думаю, обо всем этом мы поговорим спокойно. С любой другой страной, может быть, это было бы как-то по-другому, но Белоруссия нам братская страна. Мы посмотрим, как будет развиваться разговор. ... По срокам (решения ситуации) - трудно сказать. Но после 9 мая, может быть, эта ситуация как-то изменится", - добавил Соловьев.
Других деталей пока Соловьев не привел.
Ранее белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике за изложенную в нем якобы недостоверную информацию. Позже пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз подтвердил РИА Новости, что комиссия МИД по аккредитации иностранных журналистов в среду решила лишить аккредитации для работы съемочную группу Первого канала - российского корреспондента Алексея Кручинина и его оператора - белоруса Сергея Панасюка. При этом он не пояснил причины данного решения. В посольстве РФ в Минске РИА Новости сообщили, что российские дипломаты в курсе ситуации. Пресс-служба Первого канала назвала лишение аккредитации всей съемочной группы безосновательным.
Ранее в четверг Кривошеев заявил РИА Новости, что МИД Белоруссии применил к журналистам Первого канала, у которых отозвана аккредитация для работы в республике, самую мягкую форму реакции, речь о закрытии корпункта телеканала в Минске не идет. Он также обратил внимание, что главная претензия к корреспондентам Первого канала заключается в том, что они не взяли интервью у главврача больницы в Столбцах, откуда делали репортаж, хотя "такое интервью, развернутый комментарий, им был предложен". "Они также не показали позицию врачей, которые, в том числе, в Столбцах борются за жизнь и здоровье людей", заявил Кривошеев.