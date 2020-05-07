Россия готова восстановить парламентский диалог с Украиной и Грузией

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия готова к восстановлению в полном объеме парламентского диалога с Украиной и Грузией, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в ходе организованного медиа-центром "России сегодня" видеомоста Победы.
"Хотел бы от имени своих коллег, российских парламентариев, подтвердить нашу всемерную готовность к восстановлению в полном объеме нашего парламентского диалога и с нашими единомышленниками, и с нашими оппонентами", - сказал Косачев, обращаясь к принявшим участие в видеомосте депутату Рады Украины Олегу Волошину и лидеру оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе.
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По словам Косачева, российские парламентарии не боятся острых тем. "Нам есть что сказать, и мы готовы слышать аргументы наших собеседников", - заявил сенатор.
По его словам, именно парламентарии должны инициировать такой диалог, если восстановление отношений пока невозможно на других уровнях. "Мы в этом смысле в вашем распоряжении", - заверил Косачев украинских и грузинских коллег.