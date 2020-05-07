Россия готова восстановить парламентский диалог с Украиной и Грузией

"Хотел бы от имени своих коллег, российских парламентариев, подтвердить нашу всемерную готовность к восстановлению в полном объеме нашего парламентского диалога и с нашими единомышленниками, и с нашими оппонентами", - сказал Косачев, обращаясь к принявшим участие в видеомосте депутату Рады Украины Олегу Волошину и лидеру оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе.