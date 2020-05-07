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2020-05-07T14:52
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Депутат ГД считает, что борьба с общей угрозой не сможет сплотить мир
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РИА Новости

Депутат ГД считает, что борьба с общей угрозой не сможет сплотить мир

13:17 07.05.2020 (обновлено: 14:52 07.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Евгений Примаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Государственной Думы РФ Евгений Примаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Совместная борьба с общей угрозой не сможет сплотить нации и сгладить противоречия, этого не произошло и с прошлыми мировыми угрозами, такими как международный терроризм, заявил член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков, комментируя исследование МИА "Россия сегодня".
В мае 1945 года ведущие газеты Великобритании, США и Франции – Тhe Times, The New York Times и Le Monde - писали о стране-союзнице умеренно-позитивно и даже восторженно, говорится в исследовании МИА "Россия сегодня", проведенном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Однако к началу 2000-х годов ситуация значительно меняется: материалов на эту тему появляется всё меньше, сами статьи становятся всё более скупыми на эмоции, а доля негативных оценок роли СССР в событиях 1939-1945 годах растет (тренд к более позитивному освещению в ведущих СМИ Запада роли СССР во Второй мировой войне был замечен лишь с конца 2009 года, но затем общий фон стал негативным).
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"Итоги Второй мировой не пересматриваются - они пересмотрены. В условно "западном" общественном мнении долгие годы старательно выстраивали такую картину мира, в которой у СССР как минимум нет значимого места в победе над нацизмом, а как максимум - СССР приравнена к нацистской Германии. И только массовый геноцид европейских евреев не позволяет таким "модернизаторам" истории очистить и немецкий фашизм: идея о том, чтобы "никогда больше", пока что остаётся одной из основ не только еврейской идеи, но и Европы как таковой", - поделился своим мнением с РИА Новости Примаков.
Он подчеркнул, что начало такой "переработки" истории можно было наблюдать в героических голливудских фильмах про победы американского и немного британского оружия против Гитлера, а мы "посмеивались над ними, немного возмущались", правда ещё в 90-е годы фраза "они хотят переписать ход войны и приписать себе победу в ней" казалась риторическим преувеличением. Однако, отмечает Примаков, оказалось, что и это возможно.
Депутат подчеркнул, что итоги Второй мировой войны для СССР и РФ как его правопреемницы имеют особое значение сегодня, это часть нашей идентичности, а для США и Запада в целом было совершенно невыносимо, что сам-то этот мир не справился с нацизмом.
"Как же можно согласиться с тем, что какие-то варвары с востока освободили Европу? И дело тут не в антикоммунизме - коммунизм никак не смущал те же европейские газеты в 1945-м, прославлявшие победу советского оружия, можно сравнить с тем, что те же самые газеты пишут про зловещий Советский Союз сейчас, раздражает именно то, что это были русские (пусть под этим словом и объединяли все народы СССР). Поэтому, кстати, так старательно "выводятся" из старого объединяющего "русские" все подряд, отсюда пишут об особенном "украинском фронте" (не по направлению боевых действий, а по этническому уже составу), когда именно украинцы якобы освобождали Освенцим", - добавил он.
По мнению парламентария, важным является и признание того, что в нашей "праведной и верной" позиции по поводу роли советского народа в Победе над нацизмом есть "объективная червоточина" - ситуация в Восточной Европе после 1945 года: Советский Союз, действительно, противостоял новым соперникам из-за начинавшейся холодной войны. Правда, многие десятилетия спустя не стоит грубо настаивать на своей универсальной и бескомпромиссной правоте во всём, что там происходило, однако осознание ошибок не означает капитуляции перед США, считает Примаков.
Депутат особо обращает внимание на то, что осознанное, злонамеренное избавление от тени благодарности, а также очернение СССР/России и возложение вины за Вторую мировую на нашу страну - всё это важнейшие шаги по формировании антироссийского фронта.
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"Мы всем миром оказались в мире, заполненном противостоянием - и если в период холодной войны это было противостояние в том числе и идеологических систем, при том, что все помнили ужас мировой войны - потому новая и была именно "холодной", то новая конфронтация обусловлена фундаментальными экономическими, не только политическими причинами", - заявил Примаков
Как отмечает Примаков, западный мир не может смириться, что впервые за всю свою историю он потерял военно-политическое превосходство над остальным миром, а теперь теряет и экономическое. "Это невыносимая ситуация для старых финансово-политических элит, которые более не могут свободно распоряжаться рынками ресурсов и сбыта. И утрата лидерства, которую мы называем концом монополярного мира, формированием многополярного мира (и в высокой вероятности - нового двуполярного США-КНР) вызывает ярость и провоцирует новый натиск на восток", - акцентирует Примаков.
"Новая пандемия многими воспринималась как "несостоявшаяся война", которая заменила большую конфронтацию. Но можно ли надеяться на то, что совместная борьба с общей угрозой сплотит нации и сгладит противоречия - ответим, что нет, ни в коем случае. Так не произошло и с прошлыми общими угрозами, такими как международный терроризм. А прошлая пандемия испанки сто лет назад была лишь одной из глав перед началом Второй мировой. Именно об угрозе новой войны мы должны думать, именно угрозу нового конфликта мы можем видеть в попытке обнулить ход и итоги предыдущей мировой войны", - заключил парламентарий.
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РоссияДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Госдума РФЕвгений ПримаковВеликобританияФранцияЕвропаСШАВ мире
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