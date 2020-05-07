Депутат ГД считает, что борьба с общей угрозой не сможет сплотить мир

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Совместная борьба с общей угрозой не сможет сплотить нации и сгладить противоречия, этого не произошло и с прошлыми мировыми угрозами, такими как международный терроризм, заявил член комитета Совместная борьба с общей угрозой не сможет сплотить нации и сгладить противоречия, этого не произошло и с прошлыми мировыми угрозами, такими как международный терроризм, заявил член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков , комментируя исследование МИА "Россия сегодня".

США и В мае 1945 года ведущие газеты Великобритании Франции – Тhe Times, The New York Times и Le Monde - писали о стране-союзнице умеренно-позитивно и даже восторженно, говорится в исследовании МИА "Россия сегодня", проведенном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Однако к началу 2000-х годов ситуация значительно меняется: материалов на эту тему появляется всё меньше, сами статьи становятся всё более скупыми на эмоции, а доля негативных оценок роли СССР в событиях 1939-1945 годах растет (тренд к более позитивному освещению в ведущих СМИ Запада роли СССР во Второй мировой войне был замечен лишь с конца 2009 года, но затем общий фон стал негативным).

"Итоги Второй мировой не пересматриваются - они пересмотрены. В условно "западном" общественном мнении долгие годы старательно выстраивали такую картину мира, в которой у СССР как минимум нет значимого места в победе над нацизмом, а как максимум - СССР приравнена к нацистской Германии. И только массовый геноцид европейских евреев не позволяет таким "модернизаторам" истории очистить и немецкий фашизм: идея о том, чтобы "никогда больше", пока что остаётся одной из основ не только еврейской идеи, но и Европы как таковой", - поделился своим мнением с РИА Новости Примаков.

Он подчеркнул, что начало такой "переработки" истории можно было наблюдать в героических голливудских фильмах про победы американского и немного британского оружия против Гитлера, а мы "посмеивались над ними, немного возмущались", правда ещё в 90-е годы фраза "они хотят переписать ход войны и приписать себе победу в ней" казалась риторическим преувеличением. Однако, отмечает Примаков, оказалось, что и это возможно.

Депутат подчеркнул, что итоги Второй мировой войны для СССР и РФ как его правопреемницы имеют особое значение сегодня, это часть нашей идентичности, а для США и Запада в целом было совершенно невыносимо, что сам-то этот мир не справился с нацизмом.

"Как же можно согласиться с тем, что какие-то варвары с востока освободили Европу? И дело тут не в антикоммунизме - коммунизм никак не смущал те же европейские газеты в 1945-м, прославлявшие победу советского оружия, можно сравнить с тем, что те же самые газеты пишут про зловещий Советский Союз сейчас, раздражает именно то, что это были русские (пусть под этим словом и объединяли все народы СССР). Поэтому, кстати, так старательно "выводятся" из старого объединяющего "русские" все подряд, отсюда пишут об особенном "украинском фронте" (не по направлению боевых действий, а по этническому уже составу), когда именно украинцы якобы освобождали Освенцим", - добавил он.

По мнению парламентария, важным является и признание того, что в нашей "праведной и верной" позиции по поводу роли советского народа в Победе над нацизмом есть "объективная червоточина" - ситуация в Восточной Европе после 1945 года: Советский Союз, действительно, противостоял новым соперникам из-за начинавшейся холодной войны. Правда, многие десятилетия спустя не стоит грубо настаивать на своей универсальной и бескомпромиссной правоте во всём, что там происходило, однако осознание ошибок не означает капитуляции перед США, считает Примаков.

Депутат особо обращает внимание на то, что осознанное, злонамеренное избавление от тени благодарности, а также очернение СССР/России и возложение вины за Вторую мировую на нашу страну - всё это важнейшие шаги по формировании антироссийского фронта.

"Мы всем миром оказались в мире, заполненном противостоянием - и если в период холодной войны это было противостояние в том числе и идеологических систем, при том, что все помнили ужас мировой войны - потому новая и была именно "холодной", то новая конфронтация обусловлена фундаментальными экономическими, не только политическими причинами", - заявил Примаков

Как отмечает Примаков, западный мир не может смириться, что впервые за всю свою историю он потерял военно-политическое превосходство над остальным миром, а теперь теряет и экономическое. "Это невыносимая ситуация для старых финансово-политических элит, которые более не могут свободно распоряжаться рынками ресурсов и сбыта. И утрата лидерства, которую мы называем концом монополярного мира, формированием многополярного мира (и в высокой вероятности - нового двуполярного США-КНР) вызывает ярость и провоцирует новый натиск на восток", - акцентирует Примаков.