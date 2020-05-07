Глава СЖР прокомментировал ситуацию с журналистами "Первого" в Белоруссии

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости заявил, что решение белорусского МИД нарушает право на свободу распространения информации.

Ранее председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев сообщил РИА Новости, что БСЖ и Союз журналистов России в ближайшие дни проведут онлайн-встречу, в ходе которой обсудят ситуацию с лишением аккредитации в Минске двух журналистов российского Первого канала.

"Мы постоянно в контакте с нашими коллегами из Союза журналистов Белоруссии, с его председателем Андреем Кривошеевым. Мы хорошо знакомы, мы не раз бывали в Белоруссии, коллеги были у нас. Мы совместно работаем в Международной федерации журналистов. Конечно, всю ситуацию мы хорошо знаем", - рассказал Соловьев.

Лишение аккредитации съемочной группы Первого канала из-за сюжета о ситуации с коронавирусом в Республике, по словам Соловьева, - это чрезмерное воздействие. Подобный случай, как считает глава СЖР, можно было решить по-другому, например, обратиться за опровержением или выйти на диалог.

"Поэтому мы обратимся сегодня с официальным письмом в МИД Белоруссии - а именно МИД лишил аккредитации наших коллег. Мы обратимся с письмом, в котором просим и предлагаем разъяснить, почему это произошло, какие фейки были обнаружены в репортаже, с предложением как-то разрешить эту ситуацию другим способом. Потому что лишение аккредитации нарушает право на свободу распространения информации. С этими же тезисами мы будем общаться с белорусскими коллегами", - отметил Соловьев.

Во время онлайн-переговоров, как добавил глава СЖР, планируется также разобрать ответный 12-минутный "достаточно жесткий и резкий в адрес России" репортаж, который вышел на белорусском телевидении.

Других деталей пока Соловьев не привел.

Ранее белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике за изложенную в нем якобы недостоверную информацию. Позже пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз подтвердил РИА Новости, что комиссия МИД по аккредитации иностранных журналистов в среду решила лишить аккредитации для работы съемочную группу Первого канала - российского корреспондента Алексея Кручинина и его оператора - белоруса Сергея Панасюка. При этом он не пояснил причины данного решения. В посольстве РФ в Минске РИА Новости сообщили, что российские дипломаты в курсе ситуации. Пресс-служба Первого канала назвала лишение аккредитации всей съемочной группы безосновательным.

Ранее в четверг Кривошеев заявил РИА Новости, что МИД Белоруссии применил к журналистам Первого канала, у которых отозвана аккредитация для работы в республике, самую мягкую форму реакции, речь о закрытии корпункта телеканала в Минске не идет. Он также обратил внимание, что главная претензия к корреспондентам Первого канала заключается в том, что они не взяли интервью у главврача больницы в Столбцах, откуда делали репортаж, хотя "такое интервью, развернутый комментарий, им был предложен". "Они также не показали позицию врачей, которые, в том числе, в Столбцах борются за жизнь и здоровье людей", заявил Кривошеев.