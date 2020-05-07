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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T14:15
https://ria.ru/20200507/1571099896.html
В Петербурге умерли четыре пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Петербурге умерли четыре пациента с коронавирусом

14:13 07.05.2020 (обновлено: 14:15 07.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, были старше 60 лет, еще одной пациентке было 48 лет, все они имели хронические заболевания, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021, подтвердила еще четыре смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
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Женщина в возрасте 71 года и мужчина 67 лет скончались в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, мужчина 76 лет скончался в Городской многопрофильной больнице №2, женщина 48 лет скончалась в Госпитале для ветеранов войн.
"Пациенты имели ряд хронических заболеваний, в том числе гипертоническую болезнь и обструктивную болезнь легких. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", - сообщает комитет.
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Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировали 306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 6190 случаев заражения COVID-19. Умерло 44 человека, выздоровело 1552 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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