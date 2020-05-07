В Петербурге умерли четыре пациента с коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Три пациента с Три пациента с коронавирусной инфекцией , скончавшиеся в Санкт-Петербурге , были старше 60 лет, еще одной пациентке было 48 лет, все они имели хронические заболевания, сообщает городской комитет по здравоохранению.

"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021, подтвердила еще четыре смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Женщина в возрасте 71 года и мужчина 67 лет скончались в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, мужчина 76 лет скончался в Городской многопрофильной больнице №2, женщина 48 лет скончалась в Госпитале для ветеранов войн.

"Пациенты имели ряд хронических заболеваний, в том числе гипертоническую болезнь и обструктивную болезнь легких. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", - сообщает комитет.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировали 306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 6190 случаев заражения COVID-19. Умерло 44 человека, выздоровело 1552 человека.