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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T13:57
https://ria.ru/20200507/1571098812.html
Путин и Абэ обсудили ситуацию с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570024908_0:50:2985:1729_1036x0_80_0_0_b3e0a4d6efb84587dcdb326ec9dba050.jpg
РИА Новости

Путин и Абэ обсудили ситуацию с коронавирусом

13:57 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора обсудили пандемию коронавируса, договорились расширить сотрудничество, включая совместную разработку медицинских препаратов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждена ситуация вокруг пандемии коронавируса. Президент России и премьер-министр Японии проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах по борьбе с распространением инфекции. Подтверждены планы по расширению сотрудничества профильных ведомств в области здравоохранения, включая совместную разработку медицинских препаратов", - говорится в сообщении.
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Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с японской Mirai Genomics создали линейку тест-систем для определения наличия нового коронавируса. Она адаптирована как для стационарных лабораторий, так и для уникальных портативных мини-лабораторий, и готова к применению повсеместно. Система применяет метод, который требует до 30 минут для осуществления диагностики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
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В последний раз Путин и Абэ встречались в сентября прошлого года на полях Восточного экономического форума. Уже в этом году оба лидера принимали участие в недавнем внеочередном саммите G20, который проходил в формате видеоконференции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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