Путин и Абэ обсудили ситуацию с коронавирусом

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора обсудили пандемию коронавируса, договорились расширить сотрудничество, включая совместную разработку медицинских препаратов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждена ситуация вокруг пандемии коронавируса. Президент России и премьер-министр Японии проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах по борьбе с распространением инфекции. Подтверждены планы по расширению сотрудничества профильных ведомств в области здравоохранения, включая совместную разработку медицинских препаратов", - говорится в сообщении.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с японской Mirai Genomics создали линейку тест-систем для определения наличия нового коронавируса. Она адаптирована как для стационарных лабораторий, так и для уникальных портативных мини-лабораторий, и готова к применению повсеместно. Система применяет метод, который требует до 30 минут для осуществления диагностики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
В последний раз Путин и Абэ встречались в сентября прошлого года на полях Восточного экономического форума. Уже в этом году оба лидера принимали участие в недавнем внеочередном саммите G20, который проходил в формате видеоконференции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.