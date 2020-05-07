Путин и Абэ обсудили ситуацию с коронавирусом

"Обсуждена ситуация вокруг пандемии коронавируса. Президент России и премьер-министр Японии проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах по борьбе с распространением инфекции. Подтверждены планы по расширению сотрудничества профильных ведомств в области здравоохранения, включая совместную разработку медицинских препаратов", - говорится в сообщении.