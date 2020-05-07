На Украине задержали мужчину при сбыте радиоактивных веществ

"Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли разворовывание на стратегическом львовском предприятии оборудования с содержанием радиоактивных веществ плутония и одного из изотопов никеля. Оперативники спецслужбы установили, что сделку организовал инженер телекоммуникационных систем и сетей одного из госпредприятий Львова. Он имел доступ к складским помещениям, где хранится оборудование, и похитил радиоизотопное оборудование. Злоумышленник и его сообщник были задержаны вблизи предприятия в лесополосе при попытке сбыта радиоизотопного оборудования", - сообщается на сайте службы.