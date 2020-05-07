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2020-05-07T13:54
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На Украине задержали мужчину при сбыте радиоактивных веществ
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РИА Новости

На Украине задержали мужчину при сбыте радиоактивных веществ

13:54 07.05.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники СБУ Украины
Сотрудники СБУ Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники СБУ Украины. Архивное фото
КИЕВ, 7 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в четверг о задержании сотрудника стратегического предприятия во Львове при попытке сбыта оборудования с содержанием радиоактивных веществ плутония и одного из изотопов никеля.
"Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли разворовывание на стратегическом львовском предприятии оборудования с содержанием радиоактивных веществ плутония и одного из изотопов никеля. Оперативники спецслужбы установили, что сделку организовал инженер телекоммуникационных систем и сетей одного из госпредприятий Львова. Он имел доступ к складским помещениям, где хранится оборудование, и похитил радиоизотопное оборудование. Злоумышленник и его сообщник были задержаны вблизи предприятия в лесополосе при попытке сбыта радиоизотопного оборудования", - сообщается на сайте службы.
Как отмечает СБ, во время следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли 17 источников ионизирующего излучения. Специалисты ГП "Радон" на месте обследовали похищенные приборы и обнаружили, что радиоактивное излучение в шесть раз превышало установленную норму.
"Продажа оборудования могла нанести существенный вред окружающей среде и жизни людей. Благодаря оперативной работе сотрудников СБ никакого риска для граждан нет. Приборы возвращены в место безопасного хранения", - добавили в пресс-службе.
Правоохранители продолжают следствие в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям "незаконное обращение с радиоактивными материалами" и "присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением". Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Эмблема на форме сотрудника полиции
15 июля 2019, 16:13
Мужчина попытался провезти в Россию из Грузии радиоактивное вещество
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Ситуация на УкраинеЛьвовУкраинаВ мире
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