Путин провел телефонный разговор с Абэ

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который поздравил российского лидера с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе японской стороны.
"Синдзо Абэ поздравил Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Ранее президент РФ объявил, что из-за пандемии коронавируса Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве и в регионах переносится. Решено также отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы. Однако в ряде городов пройдут авиапарады и праздничные салюты.
Сообщалось, что премьер Японии на фоне распространения новой коронавирусной инфекции рассматривает возможность отложить поездку в Россию для участия в торжествах по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Отмечалось, что участие Абэ в торжествах в Москве также может зависеть от конкретной даты проведения мероприятий.