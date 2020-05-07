Путин провел телефонный разговор с Абэ

Сообщалось, что премьер Японии на фоне распространения новой коронавирусной инфекции рассматривает возможность отложить поездку в Россию для участия в торжествах по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Отмечалось, что участие Абэ в торжествах в Москве также может зависеть от конкретной даты проведения мероприятий.