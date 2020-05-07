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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T13:42
https://ria.ru/20200507/1571097728.html
Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570420389_0:181:2998:1867_1036x0_80_0_0_a230d6a9604f2242338ce00ec936be90.jpg
РИА Новости

Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию с коронавирусом

13:36 07.05.2020 (обновлено: 13:42 07.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг пандемии и подтвердили намерение продолжать работу на этом направлении, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.
"При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса высказана высокая оценка той помощи в борьбе с распространением инфекции, которую Россия и Узбекистан оказывают друг другу. Подтверждено намерение продолжать тесное взаимодействие на этом направлении", - говорится в сообщении.
Добавляется, что лидеры также затронули некоторые другие актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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