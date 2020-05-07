Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию с коронавирусом

"При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса высказана высокая оценка той помощи в борьбе с распространением инфекции, которую Россия и Узбекистан оказывают друг другу. Подтверждено намерение продолжать тесное взаимодействие на этом направлении", - говорится в сообщении.