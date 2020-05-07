Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию с коронавирусом

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг пандемии и подтвердили намерение продолжать работу на этом направлении, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.
"При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса высказана высокая оценка той помощи в борьбе с распространением инфекции, которую Россия и Узбекистан оказывают друг другу. Подтверждено намерение продолжать тесное взаимодействие на этом направлении", - говорится в сообщении.
Добавляется, что лидеры также затронули некоторые другие актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
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