В Сеченовском университете сравнили борьбу с COVID-19 с войной

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Клиники Сеченовского университета переоборудованы для лечения больных коронавирусной инфекцией, подобная ситуация была только во время Великой Отечественной войны, рассказала директор Музея истории медицины Сеченовского университета Марина Черниченко.
В четверг в режиме видеосвязи проходит заседание думского комитета с участием представителей музеев медицинских учреждений.
"Сейчас клиники нашего университета переоборудованы в госпитали и принимают пациентов с коронавирусом. Подобные события происходили в нашем вузе только в годы Великой Отечественной войны, когда врачи и студенты работали в тылу и на фронте, а клиники принимали раненых. Конечно, просто невозможно не проводить параллели: что сейчас, что тогда врачи оказались на передовой, рискуя своими жизнями. И в очередной раз хочется сказать спасибо и низкий поклон", - сказала Черниченко на заседании комитета.
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