В Сеченовском университете сравнили борьбу с COVID-19 с войной

"Сейчас клиники нашего университета переоборудованы в госпитали и принимают пациентов с коронавирусом. Подобные события происходили в нашем вузе только в годы Великой Отечественной войны, когда врачи и студенты работали в тылу и на фронте, а клиники принимали раненых. Конечно, просто невозможно не проводить параллели: что сейчас, что тогда врачи оказались на передовой, рискуя своими жизнями. И в очередной раз хочется сказать спасибо и низкий поклон", - сказала Черниченко на заседании комитета.