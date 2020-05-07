Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T13:21
https://ria.ru/20200507/1571096684.html
В Сеченовском университете сравнили борьбу с COVID-19 с войной
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571078991_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_33d503e14b6431c5db65982ff85c76bf.jpg
РИА Новости

В Сеченовском университете сравнили борьбу с COVID-19 с войной

13:21 07.05.2020
242
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Клиники Сеченовского университета переоборудованы для лечения больных коронавирусной инфекцией, подобная ситуация была только во время Великой Отечественной войны, рассказала директор Музея истории медицины Сеченовского университета Марина Черниченко.
В четверг в режиме видеосвязи проходит заседание думского комитета с участием представителей музеев медицинских учреждений.
"Сейчас клиники нашего университета переоборудованы в госпитали и принимают пациентов с коронавирусом. Подобные события происходили в нашем вузе только в годы Великой Отечественной войны, когда врачи и студенты работали в тылу и на фронте, а клиники принимали раненых. Конечно, просто невозможно не проводить параллели: что сейчас, что тогда врачи оказались на передовой, рискуя своими жизнями. И в очередной раз хочется сказать спасибо и низкий поклон", - сказала Черниченко на заседании комитета.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
210113
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)Первый МГМУ имени СеченоваОбщество
Рекомендуем
Парад Победы в Белоруссии
В ВОЗ оценили намерение Минска провести парад по случаю Дня Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Собянин: от москвичей зависит, когда город выйдет из самоизоляции
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Депздрав Москвы опроверг сообщения о некачественных тестах на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин: мы не скоро вернемся к полноценной жизни без ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал условие дальнейшего смягчения ограничений
Врач во время бронхоскопии у пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Эксперт сравнил заболеваемость коронавирусом в России и США
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
В Грузии начнут открывать города, где действовали ограничения по COVID-19
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В Роспотребнадзоре рассказали о "сглаженном" пике коронавируса
Карантинный центр в Коммунарке
В Коммунарке около 60% больных находятся в тяжелом состоянии
Медицинские работники и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В Москве впервые выписавшихся после COVID-19 оказалось больше заболевших
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Самарской области умерли два пациента с коронавирусом
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Медики рассказали о возможности корректировать вакцину при мутации вируса
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Эксперт объяснил рост числа заболевших COVID-19 в России
Лифт
Названо самое опасное место в доме, где можно заразиться коронавирусом
Коронавирус
Иммунолог оценил перспективы разработки вакцины от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
Лента новостейМолния