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75 лет Великой Победы
2020-05-07T13:20
https://ria.ru/20200507/1571096644.html
Путин: мы должны быть вечно благодарны героям Великой Отечественной войны
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037190_0:280:2824:1869_1036x0_80_0_0_d28434e517f358322a8311943ef1c6f0.jpg
РИА Новости

Путин: мы должны быть вечно благодарны героям Великой Отечественной войны

13:20 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Героям Великой Отечественной войны народ должен быть вечно благодарен, считает президент России Владимир Путин, давший интервью для документального фильма, посвященного 75-летию Победы.
"Мы должны быть вечно благодарны героям Великой Отечественной войны", - сказал Путин в эфире "России 24", где был показан анонс фильма "Война за память".
В этом году готовились масштабные торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы, однако они были перенесены из-за распространения коронавируса в мире. Однако 9 мая все же состоится пролет авиации, пройдут акция "Бессмертный полк" в виртуальном формате и праздничные салюты.
Глава государства ранее говорил, что все запланированные торжества состоятся, когда это станет возможно. Сам Путин 9 мая возложит цветы к вечному огню в Москве, откуда обратится к россиянам.
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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинМоскваОбщество
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