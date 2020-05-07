Путин: мы должны быть вечно благодарны героям Великой Отечественной войны

"Мы должны быть вечно благодарны героям Великой Отечественной войны", - сказал Путин в эфире "России 24", где был показан анонс фильма "Война за память".

В этом году готовились масштабные торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы, однако они были перенесены из-за распространения коронавируса в мире. Однако 9 мая все же состоится пролет авиации, пройдут акция "Бессмертный полк" в виртуальном формате и праздничные салюты.