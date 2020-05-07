В ВОЗ оценили намерение Минска провести парад по случаю Дня Победы

В последнее время ежесуточный прирост выявленных случаев коронавируса по республике составляет в среднем 700-900. В Белоруссии борются с коронавирусом очагово, однако карантин не вводят. В частности, власти принимают меры по выявлению пациентов с коронавирусной инфекцией и тех, с кем они контактировали, заболевшие и контакты первого-второго уровней изолируются. При этом принято решение не отменять намеченный на 9 мая в столице военный парад по случаю 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, который, по мнению белорусского лидера Александра Лукашенко, "никак не повлияет на здоровье людей".
"Скопления людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между ними в 1,5-2 метра, повышают риск передачи вируса и способствуют дальнейшему распространению эпидемии. В этой связи, одной из рекомендаций ВОЗ по усилению мер физического дистанцирования является перенос или отмена массовых скоплений людей, включая спортивные, культурные, политические и религиозные мероприятия", - сказал Бердыклычев в интервью РИА Новости, комментируя решение белорусских властей провести парад 9 мая в Минске.
Он подчеркнул, что со своей стороны ВОЗ предпринимает "все усилия, для того чтобы эта информация была доведена до руководства страны". "Однако принятие решения о выполнении рекомендаций ВОЗ является прерогативой правительства страны", - констатировал Бердыклычев.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались. Так, по данным Минздрава на среду, число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 905 до 19,255 тысячи, умерших - на пять человек до 112.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф