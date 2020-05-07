В ВОЗ оценили намерение Минска провести парад по случаю Дня Победы

"Скопления людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между ними в 1,5-2 метра, повышают риск передачи вируса и способствуют дальнейшему распространению эпидемии. В этой связи, одной из рекомендаций ВОЗ по усилению мер физического дистанцирования является перенос или отмена массовых скоплений людей, включая спортивные, культурные, политические и религиозные мероприятия", - сказал Бердыклычев в интервью РИА Новости, комментируя решение белорусских властей провести парад 9 мая в Минске.