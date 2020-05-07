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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T13:10
https://ria.ru/20200507/1571095180.html
В Африке число случаев коронавируса превысило 50 тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569689543_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_c4f1d1dca705a7f2e93ae44c96d37573.jpg
РИА Новости

В Африке число случаев коронавируса превысило 50 тысяч

13:10 07.05.2020
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© REUTERS / Zohra BensemraАфрика
Африка
© REUTERS / Zohra Bensemra
Африка. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило отметку в 50 тысяч, более двух тысяч человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По его данным, по состоянию на 7 мая число подтвержденных случаев заражения на Африканском континенте достигло 51 239. За все время скончались 2 006 человек.
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Пандемия в Африке: есть или нет? Или никто не знаетПока Европа потихоньку выбирается из пандемии, Африка, похоже, только начинает в нее вступать. По оценкам ООН, при самом худшем сценарии на Черном континенте может заразиться почти все население, а умереть – более трех миллионов человек.
ВОЗ сообщает, что более 17 тысяч человек выздоровели.
Наибольшее количество заражений зафиксировано в ЮАР (7808), Египте (7588), Марокко (5382), Алжире (4997) и Нигерии (3145).
По информации ВОЗ, больше всего летальных исходов зарегистрировали в Алжире (476), Египте (469) и Марокко (182).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАлжир (республика)АфрикаМароккоЮАРЕгипетНигерияВ мире
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