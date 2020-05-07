В Африке число случаев коронавируса превысило 50 тысяч

По его данным, по состоянию на 7 мая число подтвержденных случаев заражения на Африканском континенте достигло 51 239. За все время скончались 2 006 человек.
26 апреля, 18:00АкцентыПандемия в Африке: есть или нет? Или никто не знаетПока Европа потихоньку выбирается из пандемии, Африка, похоже, только начинает в нее вступать. По оценкам ООН, при самом худшем сценарии на Черном континенте может заразиться почти все население, а умереть – более трех миллионов человек.
ВОЗ сообщает, что более 17 тысяч человек выздоровели.
По информации ВОЗ, больше всего летальных исходов зарегистрировали в Алжире (476), Египте (469) и Марокко (182).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф