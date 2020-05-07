В ВОЗ обеспокоены темпами прироста случаев COVID-19 в Белоруссии

МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Темпы прироста числа инфицированных Темпы прироста числа инфицированных новым коронавирусом Белоруссии вызывают обеспокоенность, заявил представитель ВОЗ в республике Батыр Бердыклычев.

В последнее время ежесуточный прирост выявленных случаев коронавируса по республике составляет в среднем 700-900. Так, по данным минздрава на среду, число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 905 до 19,255 тысячи, умерших - на пять человек до 112.

"Продолжающийся рост новых случаев высокими темпам однозначно вызывает нашу озабоченность, так как это увеличивает серьезную нагрузку на систему здравоохранения и может негативно сказаться на качестве и объеме оказываемой медицинской помощи населению", - сказал Бердыклычев в интервью РИА Новости.

Он отметил, что в республике наблюдается быстрый рост числа новых случаев COVID-19 в течение нескольких недель подряд, что "свидетельствует о наличии устойчивой передачи вируса среди населения". "Здесь важно отметить, что рост числа новых случаев в определенной степени зависит от возросшего потенциала страны по проведению тестирования и выявлению инфицированных, но это также является отражением роста числа заболевших и уровня распространения эпидемии в стране", - подчеркнул представитель ВОЗ в Белоруссии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.