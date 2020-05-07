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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T14:52
https://ria.ru/20200507/1571094769.html
В ВОЗ обеспокоены темпами прироста случаев COVID-19 в Белоруссии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571092332_0:63:3055:1781_1036x0_80_0_0_9a48c4209404b76196c29c45e73b546e.jpg
РИА Новости

В ВОЗ обеспокоены темпами прироста случаев COVID-19 в Белоруссии

13:06 07.05.2020 (обновлено: 14:52 07.05.2020)
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Горожане отдыхают в Ботаническом саду в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Темпы прироста числа инфицированных новым коронавирусом в Белоруссии вызывают обеспокоенность, заявил представитель ВОЗ в республике Батыр Бердыклычев.
В последнее время ежесуточный прирост выявленных случаев коронавируса по республике составляет в среднем 700-900. Так, по данным минздрава на среду, число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 905 до 19,255 тысячи, умерших - на пять человек до 112.
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"Продолжающийся рост новых случаев высокими темпам однозначно вызывает нашу озабоченность, так как это увеличивает серьезную нагрузку на систему здравоохранения и может негативно сказаться на качестве и объеме оказываемой медицинской помощи населению", - сказал Бердыклычев в интервью РИА Новости.
Он отметил, что в республике наблюдается быстрый рост числа новых случаев COVID-19 в течение нескольких недель подряд, что "свидетельствует о наличии устойчивой передачи вируса среди населения". "Здесь важно отметить, что рост числа новых случаев в определенной степени зависит от возросшего потенциала страны по проведению тестирования и выявлению инфицированных, но это также является отражением роста числа заболевших и уровня распространения эпидемии в стране", - подчеркнул представитель ВОЗ в Белоруссии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Читайте полный текст интервью >>
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗБелоруссияВ мире
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