Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сервис провел опрос среди пользователей и узнал, какие из отечественных картин о войне они считают главными. В опросе приняли участие более 13 тысяч человек.

"По итогам опроса на первом месте в рейтинге главных отечественных фильмов о войне оказалась военная драма "В бой идут одни "старики" режиссера Леонида Быкова. На второй строчке - "… А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого. Замыкает тройку лидеров "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой", - рассказали в пресс-службе сервиса.

"Наш опрос показал, что среди фильмов о Великой Отечественной войне зрители по-прежнему отдают предпочтение советской классике. Все картины, ставшие лидерами опроса, входят в топ-250 КиноПоиска: их ценят и зрители, и эксперты киноиндустрии. "…А зори здесь тихие" были номинированы на "Оскар", "Летят журавли" получили Золотую пальмовую ветвь в Каннах. Специально к 9 мая мы собрали подборку этих и других важных фильмов о войне… зная, что зрители все так же любят пересматривать это кино в праздник", - сообщила главный редактор сервиса Лиза Сурганова, слова которой привели в пресс-службе.