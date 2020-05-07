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75 лет Великой Победы
2020-05-07T13:03
https://ria.ru/20200507/1571094381.html
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
https://cdn21.img.ria.ru/images/40447/47/404474799_0:294:2514:1708_1036x0_80_0_0_b4068e91ec6ce605126e83a11f7daeb7.jpg
РИА Новости

Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

13:03 07.05.2020
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© РИА Новости / Осипов / Перейти в фотобанкКадр из фильма "В бой идут одни "старики"
Кадр из фильма В бой идут одни старики
© РИА Новости / Осипов
Перейти в фотобанк
Кадр из фильма "В бой идут одни "старики"
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военная драма режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни "старики" возглавила рейтинг главных отечественных фильмов о войне, в тройку лидеров также вошли "… А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого и "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой, свидетельствуют данные исследования интернет-сервиса "КиноПоиск".
В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сервис провел опрос среди пользователей и узнал, какие из отечественных картин о войне они считают главными. В опросе приняли участие более 13 тысяч человек.
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"По итогам опроса на первом месте в рейтинге главных отечественных фильмов о войне оказалась военная драма "В бой идут одни "старики" режиссера Леонида Быкова. На второй строчке - "… А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого. Замыкает тройку лидеров "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой", - рассказали в пресс-службе сервиса.
В пятерку лидеров рейтинга также вошли картины "Иди и смотри" Элема Климова и "Летят журавли" режиссера Михаила Калатозова.
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"Наш опрос показал, что среди фильмов о Великой Отечественной войне зрители по-прежнему отдают предпочтение советской классике. Все картины, ставшие лидерами опроса, входят в топ-250 КиноПоиска: их ценят и зрители, и эксперты киноиндустрии. "…А зори здесь тихие" были номинированы на "Оскар", "Летят журавли" получили Золотую пальмовую ветвь в Каннах. Специально к 9 мая мы собрали подборку этих и других важных фильмов о войне… зная, что зрители все так же любят пересматривать это кино в праздник", - сообщила главный редактор сервиса Лиза Сурганова, слова которой привели в пресс-службе.
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75 лет Великой ПобедыРоссияКино и сериалыНовости культурыВеликая Отечественная война (1941-1945)
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