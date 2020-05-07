В СФ предложили зачислять в бюджеты регионов доходы от акцизов на табак

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава экономического комитета Совета Федерации Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предлагает зачислять в бюджеты регионов доходы от акцизов на алкоголь с объемной долей этилового спирта свыше 9%, а также от акцизов на табак.

Кутепов считает, что необходимо "срочно разработать механизмы компенсации выпадающих доходов регионов".

"В условиях ухудшающихся макроэкономических показателей, в том числе связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации считаем необходимым безотлагательно рассмотреть механизмы, позволяющие регионам либо получить недополученный доход, либо получить полную компенсацию выпадающего дохода", - говорится в письме, направленном сенатором в правительство РФ. Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что с 1 января 2019 года вступила в силу норма закона, в соответствии с которой движимое имущество, учитываемое на балансе как основные средства, исключено из объектов обложения налога на имущество организаций. Указанные изменения были обоснованы тем, что их принятие должно способствовать ускоренному обновлению основных фондов и создавать стимулы для развития промышленности.

Налог на имущество является региональным налогом и его сокращение привело к выпадению доходов из бюджетов субъектов, отметил Кутепов. По словам парламентария, данные о полученных дотациях предоставили только 22 региона, остальные не указывают на ее получение. Одновременно с этим 14 регионов обозначают суммы компенсации менее 50 процентов сумм выпадающих доходов.

Сенатор сообщил, что регионы предлагают несколько вариантов решений. Например, "довести до 100 процентов норматив зачисления в бюджеты субъектов РФ акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 %", пояснил он. Предлагается также определить и закрепить законодательно норматив зачисления в бюджеты субъектов РФ акцизов на табачные изделия, определить постоянный и полный источник компенсации выпадающих доходов.

"Как вариант предлагается ввести налогообложение движимого имущества, установив предельную ставку в отношении объектов движимого имущества -1,1 %. Одновременно предусмотреть постепенный переход к полной ставке налогообложения, например, в 2021 году 0,5 %, в 2022 году - 0,7 %, в 2023 году - 0,9 %, в 2024 году 1,1 %. При этом движимое имущество, поставленное на учет с 1 января 2019 года освободить от налогообложения в первые 2 года (в 2021- 2022 году)", - подчеркнул законодатель.

По его словам, указанные новации соответствуют целям обновления фондов и направлены на повышение производительности труда, увеличение прибавочной стоимости, улучшение финансовых результатов предприятия, в том числе прибыли, и как результат увеличение возможности применения стимулирующего механизма инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций.