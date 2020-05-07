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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T19:00
https://ria.ru/20200507/1571093841.html
В Роспотребнадзоре рассказали о "сглаженном" пике коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570917521_0:0:2985:1680_1036x0_80_0_0_ac5a0a47c0b3d8979f22ae3e388a3207.jpg
РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали о "сглаженном" пике коронавируса

13:08 07.05.2020 (обновлено: 19:00 07.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевКрасная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин рассказал в интервью телеканалу "Россия 24", что ярко выраженного пика распространения коронавируса в России может и не быть.
Он отметил, что на ситуацию существенно повлияли принятые меры. Это, по словам Акимкина, можно увидеть по Москве — в противном случае рост и кривая заболеваемости COVID-19 были бы иными. Ограничительные меры позволили выиграть две-три недели до пикового роста, подчеркнул специалист.
Медицинский сотрудник национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
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"Поэтому пика, которого все ожидают, может и не быть. Он будет очень сглаженным. Мы просто пройдем эту фазу повышенной заболеваемости не столь заметно", — пояснил академик.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более 3,5 миллиона человек, 247 тысяч умерли.
В России выявили более 177 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1625 человек скончались, почти 24 тысячи выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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