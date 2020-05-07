В Роспотребнадзоре рассказали о "сглаженном" пике коронавируса

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин рассказал в интервью телеканалу "Россия 24", что ярко выраженного пика распространения коронавируса в России может и не быть.
Он отметил, что на ситуацию существенно повлияли принятые меры. Это, по словам Акимкина, можно увидеть по Москве — в противном случае рост и кривая заболеваемости COVID-19 были бы иными. Ограничительные меры позволили выиграть две-три недели до пикового роста, подчеркнул специалист.
"Поэтому пика, которого все ожидают, может и не быть. Он будет очень сглаженным. Мы просто пройдем эту фазу повышенной заболеваемости не столь заметно", — пояснил академик.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более 3,5 миллиона человек, 247 тысяч умерли.
В России выявили более 177 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1625 человек скончались, почти 24 тысячи выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.