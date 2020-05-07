Вучич передал Путину поздравления с Днем Победы

БЕЛГРАД, 7 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич передал письмо с поздравлениями с 75-летием Победы для президента России Владимира Путина послу РФ Александру Боцан-Харченко, сообщила администрация сербского лидера.
Вучич принял Боцан-Харченко в четверг в Белграде.
"День Победы - одна из самых светлых дат в истории человечества и символ непокорности и свободолюбивого духа наших славных предков. Честь для меня, что наши народы вместе прошли тяжелые испытания в благородной миссии освобождения мира от величайшего зла ХХ века, преодолев страх и смерть", - цитирует письмо администрация сербского лидера.
Вучич отметил, что сейчас Россия и Сербия вместе борются с коронавирусом, выразил соболезнования в связи с жертвами COVID-19 в России и надежду на быстрое выздоровление больных.
"В то же время хочу вас поблагодарить за то, что вы во время большого вызова для вашей страны выразили заботу о Сербии. Спасибо за человеческую и государственную солидарность, которую вы проявили отправкой отряда медицинской помощи и специалистов Вооруженных сил РФ", - написал президент Сербии.
Он также назвал российскую помощь "подтверждением исключительных стратегических отношений" Москвы и Белграда.
Министр обороны Сербии Александр Вулин в четверг также поздравил российского коллегу генерала армии Сергей Шойгу. Ранее он сообщил, что подразделение сербской армии примет участие в Параде Победы в Москве, когда будет назначена дата его проведения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.