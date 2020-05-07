Вучич передал Путину поздравления с Днем Победы

"В то же время хочу вас поблагодарить за то, что вы во время большого вызова для вашей страны выразили заботу о Сербии. Спасибо за человеческую и государственную солидарность, которую вы проявили отправкой отряда медицинской помощи и специалистов Вооруженных сил РФ", - написал президент Сербии.