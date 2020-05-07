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2020-05-07T12:58
https://ria.ru/20200507/1571092337.html
Миронов предложил снизить стоимость обучения в вузах
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РИА Новости

Миронов предложил снизить стоимость обучения в вузах

12:51 07.05.2020 (обновлено: 12:58 07.05.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
© РИА Новости / Нина Зотина
Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил обращение министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением уменьшить стоимость обучения в вузах для студентов-контрактников, а также снизить стоимость проживания в студенческих общежитиях, сообщает пресс-служба СР.
"В мой адрес поступают обращения с просьбой поддержать студентов, получающих образование на платной основе. Многие из них заключали договоры с вузами об оказании платных образовательных услуг в очной и очно-заочной формах. Эти договоры не предполагают дистанционного обучения. Поскольку все мы столкнулись с эпидемией коронавируса и вынужденной самоизоляцией, студенты стали слушать лекции дистанционно, но вузы при этом стоимость обучения не изменили", - приводятся слова Миронова в сообщении.
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Он отметил, что для поддержки студентов депутаты фракции "Справедливая Россия" предлагают провести перерасчет оплаты второго семестра и уменьшить стоимость обучения.
"В поступающих обращениях содержится просьба о снижении или отмене платы за наем помещений в студенческих общежитиях на период распространения коронавирусной инфекции. Оба вопроса нужно решать срочно, потому что самоизоляция и без того сильно ухудшила материальное положение студентов", - считает Миронов.
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