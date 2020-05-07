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2020-05-07T12:49
https://ria.ru/20200507/1571092009.html
RT проведет по всему миру эфиры в честь 75-летия Великой Победы
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РИА Новости

RT проведет по всему миру эфиры в честь 75-летия Великой Победы

12:49 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе телеканала RT в Москве
Сотрудники в офисе телеканала RT в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. К юбилею Победы RT запустил соцмедиапроект #СтраницыПобеды и воссоздал момент исторического снимка "Знамя Победы над Рейхстагом", а 9 мая телеканал покажет фильм "#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага" и проведет эфир на всех языковых версиях.
Главный герой YouTube-сериала "#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага" повторил путь советской армии в 1945 году. 
В Twitter команда #СтраницыПобеды реконструирует события последнего года Великой Отечественной — десятки исторических персонажей "в режиме реального времени" публикуют сообщения о последних месяцах войны. В Instagram RT создает "Бесконечное письмо" — молодые художники нарисовали  иллюстрации к пронзительным строкам из фронтовых писем. В соцсети "ВКонтакте" креативный продюсер RT Анна Федорова обсуждает наследие Великой Отечественной войны с гостями.
RT также воссоздал момент исторического снимка "Знамя Победы над Рейхстагом". Для реконструкции были использованы фото, сделанные корреспондентом Евгением Халдеем на крыше немецкого парламента, а также более 40 других снимков.
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О 75-летии победы в Великой Отечественной войне телеканал рассказывает на шести языках — русском, английском, испанском, немецком, французском и арабском — в эфире и онлайн. 9 мая зрители увидят репортажи с Красной площади, а также программы и документальные фильмы о войне.
Серию материалов к 75-летию Победы подготовило видеоагентство Ruptly.
Ранее RT запустил проект #ПочтаПобеды, в котором рассказал истории ветеранов Второй мировой войны. 
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Телеканал RTВеликая Отечественная война (1941-1945)
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