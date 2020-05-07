RT проведет по всему миру эфиры в честь 75-летия Великой Победы

Главный герой YouTube-сериала "#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага" повторил путь советской армии в 1945 году.

О 75-летии победы в Великой Отечественной войне телеканал рассказывает на шести языках — русском, английском, испанском, немецком, французском и арабском — в эфире и онлайн. 9 мая зрители увидят репортажи с Красной площади, а также программы и документальные фильмы о войне.