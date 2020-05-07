В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 213

За минувший день при помощи тестов ПЦР было выявлено 754 новых случая заболевания. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 221 тысяча 447 случаев, умерли 26 070 человек, 128 511 выздоровели (за последние 24 часа - 2509).