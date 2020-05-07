В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 213

МАДРИД, 7 мая - РИА Новости. Жертвами коронавируса в Испании за минувшие сутки стали 213 человек, общее число погибших с начала эпидемии превысило 26 тысяч, сообщает минздрав страны.
За минувший день при помощи тестов ПЦР было выявлено 754 новых случая заболевания. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 221 тысяча 447 случаев, умерли 26 070 человек, 128 511 выздоровели (за последние 24 часа - 2509).
Таким образом, в стране остается 66,8 тысячи выявленных заболевших COVID-19.
Днем ранее жертвами коронавируса стали 244 человека, было выявлено 685 новых случаев заражения.
В среду испанский конгресс депутатов продлил режим повышенной готовности до 24 мая. Власти страны 28 апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.