Совфед может рассмотреть закон о страховых гарантиях медикам 20 мая

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть на заседании 20 мая закон, направленный на обеспечение указа президента о дополнительных страховых гарантиях медицинским работникам, борющимся с коронавирусом , сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко

Президент России Владимир Путин подписал в среду указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, в случае смерти выплата составит 2,7 миллиона рублей.

"Не исключаю, что понадобится законодательное обеспечение этого указа, Совет Федерации готов рассмотреть соответствующий закон", - сказал Тимченко.

Также, отметил глава комитета, Совфед может рассмотреть другие законы, направленные на реализацию мер по поддержке различных отраслей экономики в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Все, что требуется от законодателей для оперативной реакции на ситуацию, сенаторы готовы обеспечить", - добавил Тимченко.