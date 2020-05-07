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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T12:41
https://ria.ru/20200507/1571088528.html
Совфед может рассмотреть закон о страховых гарантиях медикам 20 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2564:1442_1036x0_80_0_0_f0fc522a71b7cfdca44636a27b6e6545.jpg
РИА Новости

Совфед может рассмотреть закон о страховых гарантиях медикам 20 мая

12:21 07.05.2020 (обновлено: 12:41 07.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть на заседании 20 мая закон, направленный на обеспечение указа президента о дополнительных страховых гарантиях медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
Президент России Владимир Путин подписал в среду указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, в случае смерти выплата составит 2,7 миллиона рублей.
"Не исключаю, что понадобится законодательное обеспечение этого указа, Совет Федерации готов рассмотреть соответствующий закон", - сказал Тимченко.
Также, отметил глава комитета, Совфед может рассмотреть другие законы, направленные на реализацию мер по поддержке различных отраслей экономики в связи с ситуацией с коронавирусом.
"Все, что требуется от законодателей для оперативной реакции на ситуацию, сенаторы готовы обеспечить", - добавил Тимченко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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