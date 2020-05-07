В МЧС уточнили число пострадавших при обрушении лесов в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Один человек погиб и пять пострадали при обрушении строительных лесов у возводимого здания во Фрунзенском районе в Петербурге, уточнили РИА Новости в пресс-службе городского ГУМЧС.
Ранее сообщалось о погибшем и шести пострадавших.
"Один человек погиб и пять человек пострадали при обрушении строительных лесов у 11-этажного строящегося здания во Фрунзенском районе на Расстанной улице, 17 в Петербурге", - сказал собеседник агентства.
По данным пресс-службы, все пятеро пострадавших госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.