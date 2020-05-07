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2020-05-07T12:20
https://ria.ru/20200507/1571088309.html
В МЧС уточнили число пострадавших при обрушении лесов в Петербурге
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РИА Новости

В МЧС уточнили число пострадавших при обрушении лесов в Петербурге

12:20 07.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Один человек погиб и пять пострадали при обрушении строительных лесов у возводимого здания во Фрунзенском районе в Петербурге, уточнили РИА Новости в пресс-службе городского ГУМЧС.
Ранее сообщалось о погибшем и шести пострадавших.
"Один человек погиб и пять человек пострадали при обрушении строительных лесов у 11-этажного строящегося здания во Фрунзенском районе на Расстанной улице, 17 в Петербурге", - сказал собеседник агентства.
По данным пресс-службы, все пятеро пострадавших госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургПроисшествия
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