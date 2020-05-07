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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T12:51
https://ria.ru/20200507/1571087769.html
Несколько сенаторов переболели коронавирусом в легкой форме
https://cdn22.img.ria.ru/images/156271/21/1562712111_0:304:3100:2048_1036x0_80_0_0_435c07cdc188456aed2dfe8f3b860f4c.jpg
РИА Новости

Несколько сенаторов переболели коронавирусом в легкой форме

12:14 07.05.2020 (обновлено: 12:51 07.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ, завершающее осеннюю сессию
Заседание Совета Федерации РФ, завершающее осеннюю сессию
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Несколько сенаторов переболели коронавирусом в легкой форме, госпитализация им не потребовалась, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Пара-тройка сенаторов переболела коронавирусом в легкой форме. Госпитализация не потребовалась, они были на самоизоляции", - сказал он.
По словам Тимченко, парламентарии уже выздоровели и планируют принять участие в заседании Совфеда 20 мая. "У них в крови обнаружены антитела к коронавирусу", - добавил он.
Глава комитета отметил, что накануне заседания палаты 20 мая в Совфеде будет проведено тестирование на коронавирус всех сенаторов, которые примут в нем участие. Такие же тестирования уже проводились и перед предыдущими заседаниями Совета Федерации.
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