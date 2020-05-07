Несколько сенаторов переболели коронавирусом в легкой форме

"Пара-тройка сенаторов переболела коронавирусом в легкой форме. Госпитализация не потребовалась, они были на самоизоляции", - сказал он.

По словам Тимченко, парламентарии уже выздоровели и планируют принять участие в заседании Совфеда 20 мая. "У них в крови обнаружены антитела к коронавирусу", - добавил он.

Глава комитета отметил, что накануне заседания палаты 20 мая в Совфеде будет проведено тестирование на коронавирус всех сенаторов, которые примут в нем участие. Такие же тестирования уже проводились и перед предыдущими заседаниями Совета Федерации.