В Красноярске резиденцию задержанного Быкова оцепили вооруженные люди

КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Резиденция бывшего депутата красноярского краевого парламента, бизнесмена и политика Анатолия Быкова, задержанного по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году, оцеплена вооруженными людьми.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, резиденция занимает большую площадь и имеет несколько въездов. На всех из них дежурят вооруженные люди в черной форме и масках. Также на некоторых въездах стоят автомобили правоохранительных органов. Сотрудники правоохранительных органов никак не комментируют происходящее.

По данным СК РФ, в четверг следователи в Красноярске задержали бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году. Отмечается, что бизнесмен задержан по делу об убийстве двух жителей Красноярска - Кирилла Войтенко и Александра Наумова , которые входили в преступную группу Быкова.

Как заявляет СК, в 1994 году у 23-летнего Наумова произошел конфликт с Быковым из-за несправедливого, по мнению первого, распределения доходов. Позже перед машиной, в которой ехал Быков, произошел взрыв. Он решил, что это сделал Наумов с его приятелем Войтенко, и задумал их убить, считает следствие.

Отмечается, что организацией убийства занимался хороший знакомый Быкова – Владимир Татаренков, который привлек к делу членов своей банды. Некоторое время за жертвами шла слежка, а 24 июля 1994 года, когда Наумов и Войтенко ехали в Свердловском районе краевого центра, Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета, полагают в СК.

Петренко добавила, что Бакуров уже приговорен к пожизненному сроку, а Татаренков ранее был приговорен к 13 годам лишения свободы. Именно Татаренков сообщил следователям, что еще одним организатором двойного убийства является Быков, говорится в сообщении.