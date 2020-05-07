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2020-05-07T13:59
https://ria.ru/20200507/1571087637.html
В Красноярске резиденцию задержанного Быкова оцепили вооруженные люди
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РИА Новости

В Красноярске резиденцию задержанного Быкова оцепили вооруженные люди

12:13 07.05.2020 (обновлено: 13:59 07.05.2020)
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкЗадержание бизнесмена Анатолия Быкова в Красноярске
Задержание бизнесмена Анатолия Быкова в Красноярске
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Резиденция бывшего депутата красноярского краевого парламента, бизнесмена и политика Анатолия Быкова, задержанного по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году, оцеплена вооруженными людьми.
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, резиденция занимает большую площадь и имеет несколько въездов. На всех из них дежурят вооруженные люди в черной форме и масках. Также на некоторых въездах стоят автомобили правоохранительных органов. Сотрудники правоохранительных органов никак не комментируют происходящее.
По данным СК РФ, в четверг следователи в Красноярске задержали бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году. Отмечается, что бизнесмен задержан по делу об убийстве двух жителей Красноярска - Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые входили в преступную группу Быкова.
Задержание бизнесмена Анатолия Быкова в Красноярске
Вчера, 10:39
СК сообщил подробности дела красноярского бизнесмена Анатолия Быкова
Как заявляет СК, в 1994 году у 23-летнего Наумова произошел конфликт с Быковым из-за несправедливого, по мнению первого, распределения доходов. Позже перед машиной, в которой ехал Быков, произошел взрыв. Он решил, что это сделал Наумов с его приятелем Войтенко, и задумал их убить, считает следствие.
Отмечается, что организацией убийства занимался хороший знакомый Быкова – Владимир Татаренков, который привлек к делу членов своей банды. Некоторое время за жертвами шла слежка, а 24 июля 1994 года, когда Наумов и Войтенко ехали в Свердловском районе краевого центра, Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета, полагают в СК.
Петренко добавила, что Бакуров уже приговорен к пожизненному сроку, а Татаренков ранее был приговорен к 13 годам лишения свободы. Именно Татаренков сообщил следователям, что еще одним организатором двойного убийства является Быков, говорится в сообщении.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, занимался политикой, избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.
Предприниматель, депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков. Архивное фото
12 августа 2016, 14:14
ВС подтвердил исключение из списка "Патриотов России" бизнесмена Быкова"Суд отклонил апелляционную жалобу известного красноярского предпринимателя и политика.
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Задержание Анатолия БыковаАнатолий БыковАлександр НаумовКрасноярский алюминиевый заводСледственный комитет России (СК РФ)МоскваКрасноярский крайСвердловский районПроисшествия
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