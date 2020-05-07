В производстве масок и костюмов в Ивановской области заняты 35 фабрик

ИВАНОВО, 7 мая – РИА Новости. Порядка 14 тысяч защитных костюмов в сутки отшивают предприятия Ивановской области - это почти в пять раз превышает потребности региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

"На пошиве средств индивидуальной защиты – масок, костюмов и бахил – задействованы 35 предприятий. Медицинские костюмы трех организаций успешно прошли регистрацию в Росздравнадзоре и получили регистрационное удостоверение на свои изделия. Готовится заявка на сертификацию защитных костюмов еще от одного предприятия", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего защитные костюмы в Ивановской области производят 25 организаций, десять организаций занимаются производством бахил. Еще несколько предприятий производят материалы для пошива средств индивидуальной защиты (марлю и спанбонд), пять организаций производят респираторы.

Накануне губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский посетил одно из предприятий, производящих средства индивидуальной защиты. Он отметил, что благодаря их коллективам дефицит индивидуальных средств защиты для медиков ликвидирован полностью, только по пошиву защитных костюмов компании за три недели вышли на объем 14 тысяч изделий в сутки.