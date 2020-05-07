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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T12:01
https://ria.ru/20200507/1571086373.html
В КБР число заразившихся коронавирусом превысило тысячу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569238302_0:0:3231:1818_1036x0_80_0_0_8a27e96f68600e67a4dd7837598dbf71.jpg
РИА Новости

В КБР число заразившихся коронавирусом превысило тысячу

12:01 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле больницы
Врач скорой медицинской помощи возле больницы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле больницы. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 7 мая - РИА Новости. Число зафиксированных случаев COVID-19 в Кабардино-Балкарии превысило 1000, за сутки в республике выявили 83 заболевших, выздоровели девять пациентов, сообщает региональный оперативный штаб.
"В республике за сутки зарегистрировано 83 новых случая заболевания коронавирусом, всего зарегистрировано 1008 подтвержденных случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
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По данным штаба, за сутки госпитализировали 16 человек, всего в двух госпиталях находятся 268 пациентов, включая девятерых детей. В реанимации - 17 человек, из которых девять подключены к аппаратам ИВЛ.
"Выздоровели за сутки девять пациентов, общее число выздоровевших составило 156", - уточняет ведомство.
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На амбулаторном лечении находится 175 человек, среди которых 29 детей, еще 406 человек, включая 87 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находятся 1693 человека, имевших контакты с заразившимися.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались три пациента с коронавирусом, все - пожилые люди.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
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