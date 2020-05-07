В КБР число заразившихся коронавирусом превысило тысячу

НАЛЬЧИК, 7 мая - РИА Новости. Число зафиксированных случаев Число зафиксированных случаев COVID-19 Кабардино-Балкарии превысило 1000, за сутки в республике выявили 83 заболевших, выздоровели девять пациентов, сообщает региональный оперативный штаб.

"В республике за сутки зарегистрировано 83 новых случая заболевания коронавирусом, всего зарегистрировано 1008 подтвержденных случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки госпитализировали 16 человек, всего в двух госпиталях находятся 268 пациентов, включая девятерых детей. В реанимации - 17 человек, из которых девять подключены к аппаратам ИВЛ.

"Выздоровели за сутки девять пациентов, общее число выздоровевших составило 156", - уточняет ведомство.

На амбулаторном лечении находится 175 человек, среди которых 29 детей, еще 406 человек, включая 87 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находятся 1693 человека, имевших контакты с заразившимися.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались три пациента с коронавирусом, все - пожилые люди.