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2020-05-07T11:48
https://ria.ru/20200507/1571084719.html
Умершего от коронавируса генконструктора Микрина похоронят в Мытищах
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570272095_0:0:2852:1605_1036x0_80_0_0_25c4e307137476a8074686d8d351102e.jpg
РИА Новости

Умершего от коронавируса генконструктора Микрина похоронят в Мытищах

11:48 07.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный конструктор по пилотируемым космическим системами комплексам, академик РАН Евгений Микрин
Генеральный конструктор по пилотируемым космическим системами комплексам, академик РАН Евгений Микрин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Генеральный конструктор по пилотируемым космическим системами комплексам, академик РАН Евгений Микрин. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Генконструктор пилотируемых программ России Евгений Микрин, на днях скончавшийся после заболевания COVID-19, будет похоронен на Военном мемориальном кладбище в Мытищах, сообщается на сайте Ракетно-космической корпорации "Энергия".
"Евгений Анатольевич Микрин будет похоронен 8 мая 2020 года на Федеральном военном мемориальном кладбище в городе Мытищи Московской области. Ритуал состоится в 11.00", - говорится в сообщении.
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В связи с пандемией коронавируса церемония прощания проводится в закрытом формате. Траурный митинг, посвященный памяти Микрина, будет организован после объявления о снятии карантинных мер, отмечается на сайте.
Микрин скончался на 65-м году жизни. Он был генеральным конструктором — первым заместителем генерального директора РКК "Энергия", академиком РАН, профессором, доктором технических наук. В должности генконструктора пилотируемых программ России он руководил всеми перспективными темами в области пилотируемой космонавтики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Владимир Жириновский
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Распространение нового коронавирусаЕвгений МикринКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Космос - РИА НаукаРКК "Энергия"Мытищи
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