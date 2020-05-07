Первые материалы выставки "Память поколений" представят онлайн 11 мая

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Некоторые материалы из мультимедийной выставки "Память поколений", которую планировали открыть ко Дню Победы в исторических парках, станут доступны подписчикам проекта "Россия - Моя история" 11 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.

Ранее к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в городах России планировалось представить художественную выставку "Память поколений", которая прошла осенью 2019 года в московском Манеже. Посетители тогда увидели картины Александра Дейнеки, Павла Корина, Аркадия Пластова, Петра Кончаловского, Кукрыниксов, посвященные войне. Кроме художественной выставки к юбилею Победы в парках проекта "Россия – Моя история" по всей стране была запланирована презентация мультимедийной выставки "Память поколений". По словам организатора выставки Ивана Есина, работа над мультимедийной выставкой продолжается.

"Из-за эпидемии коронавируса даты открытия обеих выставок пока неизвестны. Но некоторые работы с готовящейся мультимедийной выставки станут доступны онлайн. Первыми их увидят подписчики проекта "Россия - Моя история", - пояснили в пресс-службе проекта.

Премьеры будут проходить ежедневно с 11 мая в Instagram-аккаунте @myhistory_project.

Мультимедийные материалы помогут "погрузиться в тематику и атмосферу военных лет", а также расскажут правду о Великой Отечественной войне, основанную на документах и свидетельствах эпохи, пояснили организаторы.

Выставку "Память поколений" организовали Патриарший совет по культуре, правительство Москвы и Министерство культуры России. Она прошла в ЦВЗ "Манеж" в ноябре – декабре 2019 года. За 36 дней работы ее посетили 250 тысяч человек. В 15 залах были показаны все этапы войны и ее осмысления - работы советских и российских художников и скульпторов с 1940-х по 2000-е годы. Организаторы привезли 150 картин и скульптур. Среди известных работ - "Письмо с фронта" Александра Лактионова, триптих Павла Корина "Александр Невский", "Фашист пролетел" Аркадия Пластова.