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Религия и мировоззрение
2020-05-07T11:39
https://ria.ru/20200507/1571083393.html
Первые материалы выставки "Память поколений" представят онлайн 11 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/156162/35/1561623573_0:237:1275:954_1036x0_80_0_0_33529f2e36e2233178ab1793679fa11b.png
РИА Новости

Первые материалы выставки "Память поколений" представят онлайн 11 мая

11:37 07.05.2020 (обновлено: 11:39 07.05.2020)
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© Пресс-служба выставки «Память Поколений»Экспонаты выставки "Память поколений" теперь можно увидеть в метро
Экспонаты выставки Память поколений теперь можно увидеть в метро
© Пресс-служба выставки «Память Поколений»
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Некоторые материалы из мультимедийной выставки "Память поколений", которую планировали открыть ко Дню Победы в исторических парках, станут доступны подписчикам проекта "Россия - Моя история" 11 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Ранее к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в городах России планировалось представить художественную выставку "Память поколений", которая прошла осенью 2019 года в московском Манеже. Посетители тогда увидели картины Александра Дейнеки, Павла Корина, Аркадия Пластова, Петра Кончаловского, Кукрыниксов, посвященные войне. Кроме художественной выставки к юбилею Победы в парках проекта "Россия – Моя история" по всей стране была запланирована презентация мультимедийной выставки "Память поколений". По словам организатора выставки Ивана Есина, работа над мультимедийной выставкой продолжается.
"Из-за эпидемии коронавируса даты открытия обеих выставок пока неизвестны. Но некоторые работы с готовящейся мультимедийной выставки станут доступны онлайн. Первыми их увидят подписчики проекта "Россия - Моя история", - пояснили в пресс-службе проекта.
Премьеры будут проходить ежедневно с 11 мая в Instagram-аккаунте @myhistory_project.
Мультимедийные материалы помогут "погрузиться в тематику и атмосферу военных лет", а также расскажут правду о Великой Отечественной войне, основанную на документах и свидетельствах эпохи, пояснили организаторы.
Выставку "Память поколений" организовали Патриарший совет по культуре, правительство Москвы и Министерство культуры России. Она прошла в ЦВЗ "Манеж" в ноябре – декабре 2019 года. За 36 дней работы ее посетили 250 тысяч человек. В 15 залах были показаны все этапы войны и ее осмысления - работы советских и российских художников и скульпторов с 1940-х по 2000-е годы. Организаторы привезли 150 картин и скульптур. Среди известных работ - "Письмо с фронта" Александра Лактионова, триптих Павла Корина "Александр Невский", "Фашист пролетел" Аркадия Пластова.
Картина художника Михаила Савицкого Партизанская мадонна во время подготовки к открытию выставки Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
4 ноября 2019, 11:39Культура
В Москве открылась выставка-осмысление Великой Отечественной войны
На открытии побывали президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Владимир Мединский, занимавший тогда должность министра культуры, и мэр Москвы Сергей Собянин. Мединский отметил, что каждая третья картина реставрировалась специально к выставке и никогда ранее не выставлялась в Манеже. Гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова подчеркнула, что почти половину представленных полотен люди не видели более 50 лет. Выставку проводят исторический парк "Россия — Моя история" и Российское военно-историческое общество.
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Религия и мировоззрениеКультураРелигияНовости - Религия и мировоззрениеМанежВладимир МединскийПетр КончаловскийАлександр ДейнекаМосква
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