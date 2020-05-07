Появилось видео задержания основателя паблика "Омбудсмен полиции"

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. РЕН ТВ опубликовал видео задержания основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
По данным телеканала, двое правоохранителей попали в квартиру, спустившись на тросах к лоджии подозреваемого на десятом этаже. Другая группа силовиков в этот момент взламывала входную дверь. Полицейские вывели мужчину на улицу и увезли на допрос.
Ранее стало известно, что Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника МВД. Он якобы угрожал выложить личные фотографии экс-полицейского в открытый доступ. После отказа он опубликовал снимки.
В середине апреля его допрашивали по другому уголовному делу, касающемуся распространения фейка о коронавирусе, но после допроса отпустили.
Владимир Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД. Во "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и инстаграме — в общей сложности еще почти 150 тысяч.