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2020-05-07T13:45
https://ria.ru/20200507/1571082465.html
Появилось видео задержания основателя паблика "Омбудсмен полиции"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571081957_0:0:819:460_1036x0_80_0_0_f1d5f389cf9d21df6248e99db648262f.png
РИА Новости

Появилось видео задержания основателя паблика "Омбудсмен полиции"

11:36 07.05.2020 (обновлено: 13:45 07.05.2020)
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. РЕН ТВ опубликовал видео задержания основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
По данным телеканала, двое правоохранителей попали в квартиру, спустившись на тросах к лоджии подозреваемого на десятом этаже. Другая группа силовиков в этот момент взламывала входную дверь. Полицейские вывели мужчину на улицу и увезли на допрос.
Ранее стало известно, что Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника МВД. Он якобы угрожал выложить личные фотографии экс-полицейского в открытый доступ. После отказа он опубликовал снимки.
В середине апреля его допрашивали по другому уголовному делу, касающемуся распространения фейка о коронавирусе, но после допроса отпустили.
Владимир Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД. Во "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и инстаграме — в общей сложности еще почти 150 тысяч.
109920650
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Владимир Воронцов (Омбудсмен полиции)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Вымогательство у бывшего сотрудника МВД? И в это нужно поверить? Больше похоже на то, что он поперек горла стоял. И очень интересно, что же за фотки такие личные он опубликовал, что аж в квартиру вломились? И что за бред со спуском к лоджии на 10 этаже? Типа просто подойти и потребовать открыть дверь, а в случае отказа выломать нельзя? Он что, шпион из 20-го века, который с 10-го этажа выпрыгнет? Или вооруженный до зубов террорист? Очень мутно вся эта история выглядит, хоть наркотики у него в квартире не "нашли"?
7 мая, 11:52
НПНе Патриот
24000020
Ему надо срочно неангажированного адвоката искать. И главное - в СИЗО выжить, еще, чтобы там видеонаблюдение работало без поломок.
7 мая, 12:35
Александра Федосеева
4101013
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