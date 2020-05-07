Появилось видео задержания основателя паблика "Омбудсмен полиции"

По данным телеканала, двое правоохранителей попали в квартиру, спустившись на тросах к лоджии подозреваемого на десятом этаже. Другая группа силовиков в этот момент взламывала входную дверь. Полицейские вывели мужчину на улицу и увезли на допрос.