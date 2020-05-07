Основателя "Омбудсмена полиции" задержали по подозрению в вымогательстве

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова задержали в Москве по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника МВД, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

В середине апреля Воронцова допрашивали по другому уголовному делу, касающемуся распространения фейка о коронавирусе, но после допроса отпустили. Сегодня утром адвокат рассказал РИА Новости, что дома у создателя паблика вновь прошел обыск.

"Ему инкриминируется вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера", — сказал Васенин.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о Воронцове, Васенин ответил утвердительно.

Заявление на Воронцова написал некий экс-сотрудник полиции, служивший в 2012-2017 годах в одном из подразделений ГУМВД по Москве. Он утверждает, что хозяин паблика, с которым он уже был знаком, позвонил ему в октябре 2017 года и "потребовал 300 тысяч рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ".

"После того как заявитель отказался выплатить обозначенную сумму, дискредитирующие его фотографии были опубликованы в группе и стали доступны широкому кругу лиц", — добавил Васенин.