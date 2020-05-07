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2020-05-07T12:23
https://ria.ru/20200507/1571073322.html
Основателя "Омбудсмена полиции" задержали по подозрению в вымогательстве
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

Основателя "Омбудсмена полиции" задержали по подозрению в вымогательстве

10:24 07.05.2020 (обновлено: 12:23 07.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова задержали в Москве по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника МВД, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
В середине апреля Воронцова допрашивали по другому уголовному делу, касающемуся распространения фейка о коронавирусе, но после допроса отпустили. Сегодня утром адвокат рассказал РИА Новости, что дома у создателя паблика вновь прошел обыск.
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"Ему инкриминируется вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера", — сказал Васенин.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о Воронцове, Васенин ответил утвердительно.
Заявление на Воронцова написал некий экс-сотрудник полиции, служивший в 2012-2017 годах в одном из подразделений ГУМВД по Москве. Он утверждает, что хозяин паблика, с которым он уже был знаком, позвонил ему в октябре 2017 года и "потребовал 300 тысяч рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ".
"После того как заявитель отказался выплатить обозначенную сумму, дискредитирующие его фотографии были опубликованы в группе и стали доступны широкому кругу лиц", — добавил Васенин.
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД. Во "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram — в общей сложности еще почти 150 тысяч.
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Владимир Воронцов (Омбудсмен полиции)Происшествия
Популярные комментарии
Кто бы сомневался, что рано или поздно и его "закроют"... Странно, что ещё "муку" не подбросили (или это уже вышло из моды после истории с Голуновым?)
7 мая, 11:12
ИИИван Иващенко
16110025
"позвонил ему в октябре 2017 года и "потребовал""; то есть "некий экс-сотрудник полиции" 2,5 (два с половиной!) года не догадывался, что у него "вымогаютденьги"? Серьезно? В следующий раз придумайте что-нибудь более реальное ))
7 мая, 11:30
ИИИван Иващенко
11510018
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