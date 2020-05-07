В России отметили рост числа случаев COVID-19 за сутки

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В России растет число выявляемых за сутки людей с В России растет число выявляемых за сутки людей с COVID-19 , следует из ежедневной статистики оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в стране.

Согласно данным оперштаба, прирост в четверг, 7 мая, составил 11 231, при этом неделю назад, 30 апреля, было 7 099 новых случаев за сутки. Также можно говорить о некотором снижении темпов прироста за последние дни: с 8,6% 3 мая до 6,8% 7 мая.

Лидером по числу случаев заражения COVID-19 остается Москва , при этом дневная "доза" увеличилась за неделю более чем в два раза: с 3093 (30 апреля) до 6703 (7 мая).

Публикуемые данные говорят и о росте числа выздоравливающих от коронавируса: за последние сутки в России выписаны 2476 человек, хотя на неделе в сутки выписывали около 1300-1800 человек, переболевших COVID-19.

Противоречивую тенденцию показывают данные по числу умерших с коронавирусом. Стартовав с отметки в 101 смертельный случай 30 мая, показатель снизился до 57, а к утру 7 мая вырос до 88.