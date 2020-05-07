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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T11:29
https://ria.ru/20200507/1571082114.html
В России отметили рост числа случаев COVID-19 за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:176:3013:1871_1036x0_80_0_0_c82e85c2ef3bd3cdb6052c1c9d2be0b4.jpg
РИА Новости

В России отметили рост числа случаев COVID-19 за сутки

11:29 07.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В России растет число выявляемых за сутки людей с COVID-19, следует из ежедневной статистики оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в стране.
Согласно данным оперштаба, прирост в четверг, 7 мая, составил 11 231, при этом неделю назад, 30 апреля, было 7 099 новых случаев за сутки. Также можно говорить о некотором снижении темпов прироста за последние дни: с 8,6% 3 мая до 6,8% 7 мая.
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Лидером по числу случаев заражения COVID-19 остается Москва, при этом дневная "доза" увеличилась за неделю более чем в два раза: с 3093 (30 апреля) до 6703 (7 мая).
Публикуемые данные говорят и о росте числа выздоравливающих от коронавируса: за последние сутки в России выписаны 2476 человек, хотя на неделе в сутки выписывали около 1300-1800 человек, переболевших COVID-19.
Противоречивую тенденцию показывают данные по числу умерших с коронавирусом. Стартовав с отметки в 101 смертельный случай 30 мая, показатель снизился до 57, а к утру 7 мая вырос до 88.
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