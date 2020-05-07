В Biocad рассказали, что ускорит создание вакцины от COVID-19 в России

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Адаптивный дизайн клинических исследований, предполагающий гибкую и прозрачную коммуникацию с подведомственной организацией Минздрава, занимающейся экспертизой качества лекарств, поможет ускорить разработку вакцины от Дмитрий Морозов. Адаптивный дизайн клинических исследований, предполагающий гибкую и прозрачную коммуникацию с подведомственной организацией Минздрава, занимающейся экспертизой качества лекарств, поможет ускорить разработку вакцины от COVID-19 , заявил в интервью РИА Новости гендиректор российской биотехнологической компании Biocad

В апреле Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) включила в перечень перспективных вакцин-кандидатов против коронавируса девять российских разработок. В создании трех из них участвует Biocad - как разработчик или как индустриальный партнер.

На основе собственных наработок по онковацинам Biocad разрабатывает инкапсулированную в липосомы мРНК-вакцину против COVID-19. Совместно с ФГБНУ "Институт экспериментальной медицины" компания делает живую вакцину на основе аттенуированной (ослабленной) основы вируса гриппа, с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" - вакцину на основе везикулярного стоматита.

Традиционно клинические исследования новых вакцин в России проходят в три фазы. "Когда вы идете по классическому сценарию, вы делаете первую фазу, останавливаетесь, предоставляете наблюдательному комитету и регулятору данные, собирается заседание и, наконец, получаете разрешение на продолжение испытаний. Весь этот процесс первой фазы занимает минимум полгода", - говорит Морозов.

Тогда как на Западе распространен адаптивный дизайн клинических исследований. "Это когда, в зависимости от получаемых результатов, в клинические испытания можно включить новую категорию пациентов, предположим, престарелых людей, или изменить дозу, если мы видим, что от этого вакцина станет более эффективной", - продолжил гендиректор Biocad.

То есть компании не разбивают исследования на три фазы с перерывами и заседаниями, а ведут постоянный диалог с регулятором и с коллегами, которые занимаются практической медициной. "Вместе они вырабатывают решения, которые позволят доказать регулирующему органу, что вакцина безопасна и эффективна. Такая система экономит годы", - подчеркнул Морозов.