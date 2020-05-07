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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T12:03
https://ria.ru/20200507/1571081597.html
В Biocad рассказали, что ускорит создание вакцины от COVID-19 в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1036x0_80_0_0_1a7ee15642f8c8660b00d9605457195a.jpg
РИА Новости

В Biocad рассказали, что ускорит создание вакцины от COVID-19 в России

11:26 07.05.2020 (обновлено: 12:03 07.05.2020)
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© Илья ПиталевВ лаборатории
В лаборатории
© Илья Питалев
В лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Адаптивный дизайн клинических исследований, предполагающий гибкую и прозрачную коммуникацию с подведомственной организацией Минздрава, занимающейся экспертизой качества лекарств, поможет ускорить разработку вакцины от COVID-19, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов.
В апреле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень перспективных вакцин-кандидатов против коронавируса девять российских разработок. В создании трех из них участвует Biocad - как разработчик или как индустриальный партнер.
Гендиректор компании Biocad Дмитрий Морозов
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На основе собственных наработок по онковацинам Biocad разрабатывает инкапсулированную в липосомы мРНК-вакцину против COVID-19. Совместно с ФГБНУ "Институт экспериментальной медицины" компания делает живую вакцину на основе аттенуированной (ослабленной) основы вируса гриппа, с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" - вакцину на основе везикулярного стоматита.
Традиционно клинические исследования новых вакцин в России проходят в три фазы. "Когда вы идете по классическому сценарию, вы делаете первую фазу, останавливаетесь, предоставляете наблюдательному комитету и регулятору данные, собирается заседание и, наконец, получаете разрешение на продолжение испытаний. Весь этот процесс первой фазы занимает минимум полгода", - говорит Морозов.
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Тогда как на Западе распространен адаптивный дизайн клинических исследований. "Это когда, в зависимости от получаемых результатов, в клинические испытания можно включить новую категорию пациентов, предположим, престарелых людей, или изменить дозу, если мы видим, что от этого вакцина станет более эффективной", - продолжил гендиректор Biocad.
То есть компании не разбивают исследования на три фазы с перерывами и заседаниями, а ведут постоянный диалог с регулятором и с коллегами, которые занимаются практической медициной. "Вместе они вырабатывают решения, которые позволят доказать регулирующему органу, что вакцина безопасна и эффективна. Такая система экономит годы", - подчеркнул Морозов.
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