Дмитрий Морозов: победить COVID-19 может помочь обычный грипп

Коронавирус продолжает распространяться по миру, и, естественно, внимание всего человечества сейчас приковано к разработке вакцины против COVID-19. Всемирная организация здравоохранения в апреле опубликовала перечень из почти 70 перспективных вакцин, в числе которых девять российских разработок. Гендиректор компании-разработчика Biocad Дмитрий Морозов рассказал в интервью РИА Новости, как работают некоторые из этих вакцин, на ком их будут испытывать, сколько они будут стоить и когда начнется их промышленное производство. Беседовала Анна Киселева.

— Всемирная организация здравоохранения в апреле включила две вакцины Biocad в предварительный перечень вакцин-кандидатов от COVID-19. Какой принцип заложен в основе работы разрабатываемой вами матричной РНК-вакцины?

— Мы берем у нового коронавируса часть ДНК, в которой хранится генетическая информация, и искусственно синтезируем матричную рибонуклеиновую кислоту или мРНК. Получается такой пакет биологической информации. Когда этот пакет попадает в живую клетку, она начинает строить кусочки вирусов — новые для себя белки, которые раньше не производила.

Далее эти белки распространяются вместе с кровью и их поглощают клетки, отвечающие за иммунитет, — Т-лимфоциты. После этого клетки начинают вырабатывать свои механизмы защиты, и когда в организм попадает полноценный вирус, Т-лимфоциты уже готовы: они узнают кусочки вируса, прикрепляются к нему и нейтрализуют его. То есть вакцина направлена на то, чтобы заставить организм самостоятельно вырабатывать антигены, которые обеспечат иммунитет к вирусу.

— Матричные РНК-вакцины появились в мире относительно недавно, применяются ли они уже в клинической практике?

— Это экспериментальная технология, совсем такая новая-новая. Она пока не получила широкого распространения, однако научная гипотеза, положенная в основу мРНК-вакцин, имеет право на существование. Самый сложный вопрос сегодня заключается в том, как доставить этот пакет информации с РНК в клетку. Для решения этой задачи мы изготавливаем специальные липидные или жировые шарики. То есть вакцина — это липидный шарик, внутри которого находится РНК. Вакцина будет вводиться пациенту с помощью обычной инъекции.

— Матричную РНК-вакцину также делает биотехкомпания Moderna из штата Массачусетс. Они уже начали испытывать ее на людях, следите ли вы за их продвижением?

— Сейчас Moderna приостановила все клинические испытания, кроме вакцины от COVID-19. Они используют достаточно интересную схему адаптивного дизайна клинических испытаний. То есть испытания адаптируются исходя из знаний, которые получаются в результате практической деятельности. На Западе этот подход хорошо распространен. Мы бы тоже хотели его применять, и нам предстоит большая дискуссия с Минздравом о том, как построить адаптивный дизайн в условиях российской реальности.

— Что вы имеете в виду под адаптивным дизайном: это ускорение процедур или их совмещение?

— Перед тем как вывести вакцину на рынок, проводятся доклинические исследования в пробирке и на животных, где проверяется безопасность и наличие иммунного ответа на препарат. Затем идут клинические испытания на добровольцах. В классическом виде они проходят в три фазы. В первую фазу проверяется безопасность использования препарата на людях и его переносимость на здоровых добровольцах, во вторую фазу подбирается нужная доза, исследуется эффективность и безопасность на малых выборках добровольцев, в третью — уже на большом количестве пациентов.

Когда вы идете по классическому сценарию, вы делаете первую фазу, останавливаетесь, предоставляете наблюдательному комитету и регулятору данные, собирается заседание, и, наконец, получаете разрешение на продолжение испытаний. Весь этот процесс первой фазы занимает минимум полгода.

А адаптивный дизайн — это когда, в зависимости от получаемых результатов, в клинические испытания можно включить новую категорию пациентов, предположим престарелых людей, или изменить дозу, если мы видим, что от этого вакцина станет более эффективной.

То есть компании не разбивают исследования на три фазы с перерывами и заседаниями, а ведут постоянный диалог с регулятором и с коллегами, которые занимаются практической медициной. Вместе они вырабатывают решения, которые позволят доказать регулирующему органу, что вакцина безопасна и эффективна. Такая система экономит годы.

— Сколько времени занимает разработка вакцины сейчас?

— Если говорить о разработке продукта, то это минимум полтора года. Промышленное производство обычно настраивается в параллель с клиническими испытаниями.

— Насколько можно сократить это время?

— Есть этапы, которые перепрыгнуть нельзя: например, если мы проверяем на мышах защитный эффект вакцины, нужно ждать 30 дней. Однако регулятор может помочь нам реагировать на существующие вызовы более эффективно.

Сейчас, на мой взгляд, методы, которыми руководствуется подведомственная организация Минздрава, занимающаяся экспертизой качества лекарств, сильно устарели. Например, официально, по закону вы не можете встретиться с экспертами этой организации, чтобы обсудить дизайн клинических испытаний. Все закрыто, непрозрачно и очень субъективно с точки зрения принятия решений.

— То есть вы общаетесь исключительно посредством документов?

— Исключительно. И сейчас, когда надо проявлять наибольшую гибкость, наиболее активно взаимодействовать с разработчиками и с производителями, ничего не происходит. Из-за этого российские компании, которые занимаются инновационными продуктами, оказываются в менее выгодных условиях по сравнению с зарубежными коллегами. Иностранные компании могут общаться со своим регулятором абсолютно прозрачно, обмениваться с ним знаниями, а также получать более быстрый доступ на рынок передовых препаратов. Мы — не можем. Мы на обочине регуляторной практики. Я наблюдаю текущую ситуацию более пяти лет. И, к сожалению, ничего не меняется.

— Когда могут завершиться клинические испытания вакцины?

— Не могу сказать, все будет зависеть от того, как она будет себя вести. Я надеюсь, что мы представим на рынке минимум два типа вакцин. Как индустриальный партнер, мы также сотрудничаем с коллективами, чьи разработки, по нашему мнению, наиболее перспективны — с "Вектором" и с Институтом экспериментальной медицины.

— Институт экспериментальной медицины делает вакцину на основе живого вируса гриппа. Как она может помочь от коронавируса?

— Мы берем кусочки ДНК коронавируса и подсовываем их в геном вируса гриппа. При этом используем специальный аттенуированный, или ослабленный, штамм вируса. Попав в организм человека, вирус гриппа начинает работать за двоих: собирает свои белки и ключевые фрагменты коронавируса. Такие кусочки — эпитопы — будут вызывать иммунный ответ. То есть потенциально может быть создана двухвалентная вакцина — против гриппа и против коронавируса.

— Каждый год ВОЗ дает свои рекомендации по разработке вакцины от гриппа на будущий год, потому что он меняется. SARS-CoV-2 тоже мутирует, и есть опасения, что разработанная вакцина может оказаться неактуальной. Как решается эта проблема?

— Я бы не сказал, что он мутирует таким образом, что старый и новый вирусы становятся непохожими. Кроме этого, в некоторых регионах он меняется, а в некоторых — нет. Усилия всех компаний и организаций сейчас направлены на создание вакцины против неизменяемых частей вируса. Даже если он получит две или три мутации в процессе циркулирования, неизменные части останутся и вакцина будет работать.

— Вы сейчас тестируете мРНК-вакцину на мышах. Прошли ли необходимые 30 дней, можно ли говорить о результатах?

— Нет, не прошли еще, мы ждем результата. Еще будут хорьки, на которых будем проверять безопасность вакцины. Дальше будем просить разрешение на первую фазу клинических испытаний.

— Как будет происходить поиск и подбор добровольцев?

— Я думаю, есть достаточное количество добровольцев, отдел клинических испытаний занимается этим вопросом. Если мы поймем, что вакцина обладает хорошим протективным эффектом, я не исключаю, что какое-то количество врачей, работающих с инфицированными больными, согласятся участвовать в клинических испытаниях.

— Правильно ли я понимаю, что для вакцин так же, как и для лекарственных препаратов, применяется золотой стандарт проведения медицинских исследований — двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование?

— Я не знаю, как будет построена работа, министерство здравоохранения сейчас вырабатывает свои требования.

— По вашим подсчетам, во сколько вам обойдется разработка вакцины?

— Я думаю, что не дороже, чем любой наш стандартный онкологический препарат на начальном этапе — 10-15 миллионов долларов. Сюда входят: лабораторные работы, доклиника, постановка производства, отработка фармацевтических методов и аналитических методов контроля. Эта цифра может увеличиваться в зависимости от объема клинических испытаний.

— Можно ли сегодня назвать предварительную стоимость вакцины на рынке?

— Стоимость будет определяться объемом выпуска и той потребностью, которая будет сформирована на момент получения регистрационного удостоверения препарата. Эта вакцина должна появиться очень оперативно, буквально с колес, а как говорится, все, что делается с колес, имеет достаточно высокую стоимость — еще не налажено многосерийное производство, выпускаются небольшие объемы и так далее.

Я думаю, что ее стоимость будет сопоставима с другими премиальными вакцинами — от клещевого энцефалита или гриппа — приблизительно полторы тысячи рублей. А дальше, по мере увеличения объема выпуска, мы выйдем на уровень цены хорошей гриппозной вакцины.

— Насколько быстро можно будет наладить производство?

— Производство — это не быстро. Обычно выход на масштабное производство занимает полтора-два года, но все зависит от того, кто этим занимается. На сегодняшний момент Biocad наиболее готов к выпуску такого типа вакцин: мы умеем делать похожие субстанции, у нас есть свободные мощности для производства.

— Сколько времени это займет у вас?

— Я думаю, что на десятки миллионов доз мы выйдем за год. С "Вектором" мы уже работаем над вопросом технологии производства: они ведут первичную разработку, а мы помогаем им и одновременно готовимся к выпуску их вакцин. И это очень хорошо, потому что при выходе в клинические испытания вы должны как минимум производить клинические серии вакцины.

— В чем суть вакцины "Вектора"?

— Принцип схож с вакциной на основе вируса гриппа, только вместо гриппа используется везикулярный стоматит. Его модифицируют таким образом, чтобы он обладал защитным эффектом против COVID-19.

— Как далеко они продвинулись?

— Они в очень хорошей фазе, тоже ведут испытания на животных. Предварительные результаты хорошие.