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2020-05-07T11:21
https://ria.ru/20200507/1571081025.html
Власти Узбекистана обвинили российский вуз в нарушении законов
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РИА Новости

Власти Узбекистана обвинили российский вуз в нарушении законов

11:21 07.05.2020
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© Depositphotos / weissdergeierТашкентская телебашня
Ташкентская телебашня
© Depositphotos / weissdergeier
ТАШКЕНТ, 7 мая - РИА Новости. Госинспекция по надзору за качеством образования при кабмине Узбекистана обвинила российский Восточно-Европейский институт в незаконном дистанционном обучении в Термезе на юге страны.
По данным госинспекции, в их адрес поступили обращения, что ряд физических юридических лиц, оказывающие консультационные услуги, ведут работу по подаче документов для поступления в вузы.
"В частности, стало известно, что Восточно-Европейский институт Российской Федерации занимается незаконной образовательной деятельностью без получения лицензии на оказание негосударственных образовательных услуг в установленном порядке в Республике Узбекистан", - говорится в сообщении в Telegram-канале госинспекции в четверг.
В ведомстве утверждают, что российский вуз осуществляет незаконное дистанционное обучение в здании детской школы музыки, искусства и бахши № 22 города Термеза Сурхандарьинской области.
"Многие консалтинговые организации под видом процессов дистанционного обучения в высших учебных заведениях нашей страны из-за карантина продвигают зарубежные вузы, которые предоставляют дистанционное образование", - отмечается в сообщении. В госинспекции напомнили, что в соответствии с законом "Об образовании" дистанционная форма обучения не предусмотрена и дипломы таких вузов не будут признаны в Узбекистане.
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В конце ноября 2019 года госинспекция обвинила пять российских вузов в приеме документов от абитуриентов из республики и заключении с ними контрактов на 2019-2020 учебный год на дистанционное заочное образование без соответствующих разрешений от властей страны. В ряде вузов отвергли обвинения узбекистанских властей.
С 15 марта, после того, как в Узбекистане был зафиксирован первый случай COVID-19, власти страны стали поэтапно вводить ограничительные меры. Уже на следующий день на преждевременные каникулы ушли все вузы и школы, были закрыты детские сады. Позднее пресс-служба президента страны Шавката Мирзиеева сообщала, что выпускные экзамены в вузах Узбекистана планируется провести в онлайн-режиме, поступление будет также упрощено из-за распространения коронавируса COVID-19. В апреле власти приняли решение завершить учебный год в школах в дистанционном режиме.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались. К утру четверга число зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляло 2266, десять пациентов скончались, 1556 выздоровели, 644 находились на лечении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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