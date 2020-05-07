В Петербурге число случаев коронавируса превысило шесть тысяч

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге превысило 6 тысяч, выздоровели 1552 человек, сообщает городской оперативный штаб.
За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 306 новых случаев COVID-19, умерли двое.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 6190 случаев заражения COVID-19. Умерло 44 человека. Выздоровело 1552 человека", - говорится в сообщении.
В Петербурге за сутки обследованы на коронавирус 7241 человек. На карантине находится 3686 человек, из них 158 - в обсерваторе, 795 - на самоизоляции, 2733 - контактные.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф