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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T11:18
https://ria.ru/20200507/1571080637.html
В Петербурге число случаев коронавируса превысило шесть тысяч
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836796_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_85db5d93b21cb5808fbb681e2c7709cb.jpg
РИА Новости

В Петербурге число случаев коронавируса превысило шесть тысяч

11:18 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге превысило 6 тысяч, выздоровели 1552 человек, сообщает городской оперативный штаб.
За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 306 новых случаев COVID-19, умерли двое.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 6190 случаев заражения COVID-19. Умерло 44 человека. Выздоровело 1552 человека", - говорится в сообщении.
В Петербурге за сутки обследованы на коронавирус 7241 человек. На карантине находится 3686 человек, из них 158 - в обсерваторе, 795 - на самоизоляции, 2733 - контактные.
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