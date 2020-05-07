В Петербурге число случаев коронавируса превысило шесть тысяч

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 6190 случаев заражения COVID-19. Умерло 44 человека. Выздоровело 1552 человека", - говорится в сообщении.

В Петербурге за сутки обследованы на коронавирус 7241 человек. На карантине находится 3686 человек, из них 158 - в обсерваторе, 795 - на самоизоляции, 2733 - контактные.