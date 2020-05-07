Российский посол оценил отношения с Китаем

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Никакие обстоятельства, включая COVID-19, не помешают поступательному развитию взаимодействия Москвы и Пекина в различных областях, заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.
Он принял участие в российско-китайском телемосте по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, организованном российским историческим обществом и Китайской академией общественных наук.
"Хотел бы приветствовать всех организаторов, участников сегодняшней видеоконференции, поблагодарить за ее организацию. Полагаю, что сам факт проведения видеоконференции продемонстрировал, что никакие обстоятельства, включая пандемию новой коронавирусной инфекции, не помешают поступательному развитию российско-китайского взаимодействия в различных областях. Вместе мы способны одолеть любую беду", - сказал посол.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.