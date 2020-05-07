Российский посол оценил отношения с Китаем

Он принял участие в российско-китайском телемосте по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, организованном российским историческим обществом и Китайской академией общественных наук.

"Хотел бы приветствовать всех организаторов, участников сегодняшней видеоконференции, поблагодарить за ее организацию. Полагаю, что сам факт проведения видеоконференции продемонстрировал, что никакие обстоятельства, включая пандемию новой коронавирусной инфекции, не помешают поступательному развитию российско-китайского взаимодействия в различных областях. Вместе мы способны одолеть любую беду", - сказал посол.