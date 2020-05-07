Российские медицинские броневики "Тигр" отправятся за рубеж

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Подписан первый экспортный контракт на поставку за рубеж партии российских медицинских бронеавтомобилей "Тигр БМА", заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной машины ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.
"На сегодняшний день мы имеем контракт на поставку партии бронированных медицинских машин "Тигр БМА" в одну из стран дальнего зарубежья. Куда конкретно и сколько машин, в силу ряда обязательств мы разглашать не имеем права", - сказал он.
Красовицкий отметил, что данный бронеавтомобиль может применяться не только в боевых условиях, но и в случае техногенных катастроф. В отличие от стандартных медицинских автомобилей, "Тигры БМА" могут вывозить из зоны бедствия не одного, а сразу четверых пострадавших, причем иможно оказывать медицинскую помощь на ходу.
"Тигр БМА" мы позиционируем не только как чисто медицинскую машину, а еще как автомобиль с увеличенным заброневым объемом. Она может быть использована в качестве основы для создания командно-штабных машин, высокомобильных подвижных командных пунктов, аппаратных связи, машин радиоэлектронной борьбы и так далее", - добавил он.
Бронеавтомобили "Тигр" - семейство российских многоцелевых автомобилей повышенной проходимости. Машина предназначена для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью, а также монтажа различного оборудования. В зависимости от модификации "Тигр" способен перевозить от шести до десяти человек, включая водителя, или до 1,2 тонны груза.