Российские медицинские броневики "Тигр" отправятся за рубеж

"На сегодняшний день мы имеем контракт на поставку партии бронированных медицинских машин "Тигр БМА" в одну из стран дальнего зарубежья. Куда конкретно и сколько машин, в силу ряда обязательств мы разглашать не имеем права", - сказал он.

Красовицкий отметил, что данный бронеавтомобиль может применяться не только в боевых условиях, но и в случае техногенных катастроф. В отличие от стандартных медицинских автомобилей, "Тигры БМА" могут вывозить из зоны бедствия не одного, а сразу четверых пострадавших, причем иможно оказывать медицинскую помощь на ходу.