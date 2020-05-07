В России создадут новый плавучий гусеничный вездеход

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Новый плавучий вездеход на гусеничном шасси с грузоподъемностью до пяти тонн создается в РФ, впервые разработка будет показана на военно-техническом форуме "Армия-2020" в подмосковной Кубинке, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данных машин ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий.
Ранее ВПК специализировалась исключительно на производстве колесной бронетехники. Среди самых известных проектов компании – семейство бронеавтомобилей "Тигр" и перспективная платформа "Бумеранг".
"Сейчас мы работаем над созданием новой вездеходной гусеничной плавающей машины с грузоподъемностью до пяти тонн. В ближайшее время опытный образец этой машины выйдет на заводские испытания. Мы также покажем эту машину на "Армии-2020", - сказал Красовицкий.
Собеседник агентства отметил, что, приобретя компетенции разработки и производства гусеничных транспортеров-тягачей и снегоболотоходов, ВПК наладила выпуск техники данного типа для Вооруженных сил РФ.