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В России создадут новый плавучий гусеничный вездеход
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РИА Новости

В России создадут новый плавучий гусеничный вездеход

10:50 07.05.2020 (обновлено: 11:04 07.05.2020)
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© Фото : пресс-служба ВПКГендиректор ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий
Гендиректор ООО Военно-промышленная компания Александр Красовицкий
© Фото : пресс-служба ВПК
Гендиректор ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Новый плавучий вездеход на гусеничном шасси с грузоподъемностью до пяти тонн создается в РФ, впервые разработка будет показана на военно-техническом форуме "Армия-2020" в подмосковной Кубинке, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данных машин ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий.
Ранее ВПК специализировалась исключительно на производстве колесной бронетехники. Среди самых известных проектов компании – семейство бронеавтомобилей "Тигр" и перспективная платформа "Бумеранг".
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"Сейчас мы работаем над созданием новой вездеходной гусеничной плавающей машины с грузоподъемностью до пяти тонн. В ближайшее время опытный образец этой машины выйдет на заводские испытания. Мы также покажем эту машину на "Армии-2020", - сказал Красовицкий.
Собеседник агентства отметил, что, приобретя компетенции разработки и производства гусеничных транспортеров-тягачей и снегоболотоходов, ВПК наладила выпуск техники данного типа для Вооруженных сил РФ.
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Читайте полный текст интервью Александра Красовицкого >>
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Александр КрасовицкийВоенно-промышленная компанияБезопасность
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