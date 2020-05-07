В России создадут новый плавучий гусеничный вездеход

"Сейчас мы работаем над созданием новой вездеходной гусеничной плавающей машины с грузоподъемностью до пяти тонн. В ближайшее время опытный образец этой машины выйдет на заводские испытания. Мы также покажем эту машину на "Армии-2020", - сказал Красовицкий.