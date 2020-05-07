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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T10:49
https://ria.ru/20200507/1571076749.html
В Москве выявили 6703 новых случая заражения коронавирусом за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Москве выявили 6703 новых случая заражения коронавирусом за сутки

10:49 07.05.2020
16807
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 6703, Подмосковье - 842, Нижегородской области - 312, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 231 в 84 регионах.
"Распределение по субъектам : Москва - 6703, Московская область - 842, Нижегородская область - 312", - говорится в сообщении.
Еще 306 новых случаев были зарегистрированы в Санкт-Петербурге, по 105 в Дагестане и Татарстане, 99 в Краснодарском крае, 93 в Ямало-Ненецком автономном округе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Карта распространения нового коронавируса в России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Краснодарский крайОбщество
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