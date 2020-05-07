В Москве выявили 6703 новых случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 6703, Подмосковье - 842, Нижегородской области - 312, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 231 в 84 регионах.
"Распределение по субъектам : Москва - 6703, Московская область - 842, Нижегородская область - 312", - говорится в сообщении.
Еще 306 новых случаев были зарегистрированы в Санкт-Петербурге, по 105 в Дагестане и Татарстане, 99 в Краснодарском крае, 93 в Ямало-Ненецком автономном округе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.