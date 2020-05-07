В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В РФ за сутки умерли 88 человек с COVID-19, за все время скончались 1625, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"За последние сутки умерли 88 человек... Умерло за весь период – 1625", - говорится в сообщении.
В частности, летальные случаи за сутки зарегистрированы в Москве - 39, Подмосковье - 15, Нижегородской области - семь, по четыре - в Коми и Санкт-Петербурге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.