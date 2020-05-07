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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T10:48
https://ria.ru/20200507/1571076561.html
В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571074632_0:17:2989:1698_1036x0_80_0_0_38bb8682b00de7b1c6d8911ed823edbd.jpg
РИА Новости

В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом

10:47 07.05.2020 (обновлено: 10:48 07.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Врач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В РФ за сутки умерли 88 человек с COVID-19, за все время скончались 1625, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"За последние сутки умерли 88 человек... Умерло за весь период – 1625", - говорится в сообщении.
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В частности, летальные случаи за сутки зарегистрированы в Москве - 39, Подмосковье - 15, Нижегородской области - семь, по четыре - в Коми и Санкт-Петербурге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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