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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T12:26
https://ria.ru/20200507/1571076411.html
В России за сутки коронавирус выявили у 11 231 человека
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571074093_0:0:2960:1666_1036x0_80_0_0_24f0ea6e04072f1f074b51f1fc6c9770.jpg
РИА Новости

В России за сутки коронавирус выявили у 11 231 человека

10:46 07.05.2020 (обновлено: 12:26 07.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи и пациент госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 центра МГУ имени М. В. Ломоносова
Врачи и пациент госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 центра МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В России за сутки выявили 11 231 случай коронавируса в 84 регионах, 88 пациентов умерли, 2476 выздоровели, сообщили в оперативном штабе.
Общее число инфицированных по стране достигло 177 160 в 85 субъектах, погибли 1625 человек, поправились 23 803. Проведено более 4,8 миллиона тестов.
Наибольшее число новых пациентов зарегистрировали в Москве — 6703, за ней следуют Подмосковье (842) и Нижегородская область (312). Еще 306 — в Санкт-Петербурге, по 105 — в Дагестане и Татарстане, 99 — в Краснодарском крае, 93 — в Ямало-Ненецком автономном округе.
Отмечается, что в 48,7% случаев нет симптомов. Накануне сообщалось о 10 559 зараженных и 86 умерших.
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Пандемии COVID-19 оказались подвержены почти все страны. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 3,5 миллиона человек, свыше 245 тысяч погибли.
В то же время, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), заболели уже 3,8 миллиона человек, 265 тысяч умерли, выздоровели 1,3 миллиона пациентов. На первом месте по числу выявленных больных COVID-19 остаются Соединенные Штаты, за ними следуют Испания, Италия и Великобритания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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