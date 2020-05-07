В России за сутки коронавирус выявили у 11 231 человека

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В России за сутки выявили 11 231 случай коронавируса в 84 регионах, 88 пациентов умерли, 2476 выздоровели, сообщили в оперативном штабе.
Общее число инфицированных по стране достигло 177 160 в 85 субъектах, погибли 1625 человек, поправились 23 803. Проведено более 4,8 миллиона тестов.
Наибольшее число новых пациентов зарегистрировали в Москве — 6703, за ней следуют Подмосковье (842) и Нижегородская область (312). Еще 306 — в Санкт-Петербурге, по 105 — в Дагестане и Татарстане, 99 — в Краснодарском крае, 93 — в Ямало-Ненецком автономном округе.
Отмечается, что в 48,7% случаев нет симптомов. Накануне сообщалось о 10 559 зараженных и 86 умерших.
Пандемии COVID-19 оказались подвержены почти все страны. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 3,5 миллиона человек, свыше 245 тысяч погибли.
В то же время, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), заболели уже 3,8 миллиона человек, 265 тысяч умерли, выздоровели 1,3 миллиона пациентов. На первом месте по числу выявленных больных COVID-19 остаются Соединенные Штаты, за ними следуют Испания, Италия и Великобритания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.