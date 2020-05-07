В России за сутки коронавирус выявили у 11 231 человека

Врачи и пациент госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 центра МГУ имени М. В. Ломоносова

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В России за сутки выявили 11 231 случай коронавируса в 84 регионах, 88 пациентов умерли, 2476 выздоровели, сообщили в оперативном штабе.

Общее число инфицированных по стране достигло 177 160 в 85 субъектах, погибли 1625 человек, поправились 23 803. Проведено более 4,8 миллиона тестов.

Отмечается, что в 48,7% случаев нет симптомов. Накануне сообщалось о 10 559 зараженных и 86 умерших.

Пандемии COVID-19 оказались подвержены почти все страны. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 3,5 миллиона человек, свыше 245 тысяч погибли.

Италия и Великобритания. В то же время, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса ( США ), заболели уже 3,8 миллиона человек, 265 тысяч умерли, выздоровели 1,3 миллиона пациентов. На первом месте по числу выявленных больных COVID-19 остаются Соединенные Штаты , за ними следуют Испания