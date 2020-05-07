В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима

Мужчина на Арбатской площади в Москве во время режима самоизоляции жителей

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Власти нескольких российских регионов подготовили технические средства, которые позволят контролировать соблюдение социальной дистанции, обязательное ношение масок и дезинфекцию помещений при поэтапной отмене карантинных мер, пишет Власти нескольких российских регионов подготовили технические средства, которые позволят контролировать соблюдение социальной дистанции, обязательное ношение масок и дезинфекцию помещений при поэтапной отмене карантинных мер, пишет "Коммерсантъ"

Так, правительство Нижегородской области намерено внедрить совместное решение Ростелекома и NtechLab, а также местную систему видеоаналитики "Оптимист". Алгоритмы NtechLab помогут распознавать силуэты, а информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему "Оптимист", которая сформирует отчетность о соблюдении требований. Доступ к данным получат только уполномоченные органы.

Установка камер, подключенных к единой сети видеонаблюдения, станет одним из условий возобновления работы предприятий в регионе. Часть расходов могут компенсировать за счет субсидий.

Подобные решения применяются в Казани (камеры установили в парикмахерских), ими заинтересовались и в Санкт-Петербурге, но там пока не готовы выделять на это бюджетные деньги. Также переговоры идут с властями других регионов. По информации СМИ, именно с помощью NtechLab контролируют соблюдение режима самоизоляции в Москве.

В ряде регионов уже действует требование обязательного ношения масок в общественных местах, в том числе в подъездах, лифтах и на лестничных клетках.

Распространение коронавирусного заболевания

В России число зарегистрированных пациентов с COVID-19 достигло 177 тысяч, из них свыше 23 тысяч вылечились, 1625 скончались. В стране продолжает действовать режим повышенной готовности, в Москве и большинстве регионов также введен режим всеобщей самоизоляции. Жители столицы, помимо всего прочего, могут передвигаться на транспорте только при наличии электронного пропуска.

Ранее Владимир Путин продлил нерабочие дни, с учетом праздников, до 12 мая. После этого, по словам президента, запреты начнут постепенно снимать.