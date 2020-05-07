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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T12:18
https://ria.ru/20200507/1571075868.html
В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима
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РИА Новости

В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима

10:46 07.05.2020 (обновлено: 12:18 07.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина на Арбатской площади в Москве во время режима самоизоляции жителей
Мужчина на Арбатской площади в Москве во время режима самоизоляции жителей
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Власти нескольких российских регионов подготовили технические средства, которые позволят контролировать соблюдение социальной дистанции, обязательное ношение масок и дезинфекцию помещений при поэтапной отмене карантинных мер, пишет "Коммерсантъ".
Так, правительство Нижегородской области намерено внедрить совместное решение Ростелекома и NtechLab, а также местную систему видеоаналитики "Оптимист". Алгоритмы NtechLab помогут распознавать силуэты, а информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему "Оптимист", которая сформирует отчетность о соблюдении требований. Доступ к данным получат только уполномоченные органы.
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Установка камер, подключенных к единой сети видеонаблюдения, станет одним из условий возобновления работы предприятий в регионе. Часть расходов могут компенсировать за счет субсидий.
Подобные решения применяются в Казани (камеры установили в парикмахерских), ими заинтересовались и в Санкт-Петербурге, но там пока не готовы выделять на это бюджетные деньги. Также переговоры идут с властями других регионов. По информации СМИ, именно с помощью NtechLab контролируют соблюдение режима самоизоляции в Москве.
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В ряде регионов уже действует требование обязательного ношения масок в общественных местах, в том числе в подъездах, лифтах и на лестничных клетках.

Распространение коронавирусного заболевания

В России число зарегистрированных пациентов с COVID-19 достигло 177 тысяч, из них свыше 23 тысяч вылечились, 1625 скончались. В стране продолжает действовать режим повышенной готовности, в Москве и большинстве регионов также введен режим всеобщей самоизоляции. Жители столицы, помимо всего прочего, могут передвигаться на транспорте только при наличии электронного пропуска.
Ранее Владимир Путин продлил нерабочие дни, с учетом праздников, до 12 мая. После этого, по словам президента, запреты начнут постепенно снимать.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРостелекомРоссияНижегородская областьСанкт-ПетербургКазаньТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Контроль за гражданами приходит к нам навсегда. Или кто-то думает, что как «эпидемия» (которой нет) закончится, камеры уберут? Какой он новый мир будет? 1. Три макрорегиона 2. Контроль за людьми 3. Только безнал 4. Отупление населения путём снижения уровня образования
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ggpgr
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