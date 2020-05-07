Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-07T11:08
https://ria.ru/20200507/1571075638.html
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571080345_0:0:1273:716_1036x0_80_0_0_756c56614b2f4075aad14ea0027c04b9.jpg
РИА Новости

Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом

11:08 07.05.2020
703
© Фото : @banksyНовая работа художника Бэнкси, посвященная врачам-супергероям
Новая работа художника Бэнкси, посвященная врачам-супергероям
© Фото : @banksy
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Британский стрит-арт художник, работающий под псевдонимом Бэнкси, опубликовал в инстаграме новую работу, посвященную теме пандемии коронавируса и сотрудникам Национальной службы здравоохранения Англии (NHS).
На картинке изображен мальчик в комбинезоне. Ребенок играет с фигуркой медсестры-супергероя: она в защитной маске и плаще. Рядом стоит мусорное ведро, в котором лежат персонажи комиксов Бэтмен и Человек-паук.
По информации The Guardian, изображение под названием "Game changer" появилось в коридоре больницы общего профиля в Саутгемптоне (графство Хэмпшир). Там же художник оставил для работников записку со словами: "Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, мой рисунок немного осветит это место, даже если он черно-белый".
Позже представитель Бэнкси рассказал, что когда все ограничения будут сняты, рисунок выставят на аукционе, чтобы собрать средства для благотворительных организаций NHS.
Предпоказ выставки Бэнкси в Москве
16 апреля, 13:17Культура
Бэнкси создал новое граффити у себя дома
1130000
КультураКоронавирус COVID-19Новости культурыВыставкиСаутгемптонБэнксиАнглия
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин: мы не скоро вернемся к полноценной жизни без ограничений
Девушка за компьютером
Россияне смогут получить бесплатную консультацию врачей онлайн
Врачи и пациент госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 11 231 человека
Антисептический гель
Врач дала совет, как сохранить кожу рук при использовании антисептика
Офис Союза журналистов России
СЖР обратится в МИД Белоруссии из-за ситуации с журналистами "Первого"
Лифт
Названо самое опасное место в доме, где можно заразиться коронавирусом
Бронированный медицинский автомобиль Тигр
Российские медицинские броневики "Тигр" отправятся за рубеж
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
В лаборатории
В Biocad рассказали, что ускорит создание вакцины от COVID-19 в России
Сотрудники полиции стоят у двери квартиры в жилом доме
Эксперт рассказал, как действовать, если квартиру пытаются ограбить
Вид на Берлин
В Берлине рестораны возобновят работу с 15 мая, а с 25 — отели
Мужчина на Арбатской площади в Москве во время режима самоизоляции жителей
В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима
Пассажир в защитной маске в салоне городского автобуса в Москве
В Москве обяжут носить маски и перчатки в общественном транспорте
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
Ростовские власти рассказали о тяжелых пациентах с коронавирусом
Анатолий Быков
Источник сообщил о задержании красноярского бизнесмена Анатолия Быкова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
Лента новостейМолния